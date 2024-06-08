استعادة هيبة ألمانيا.. مهمة صعبة تنتظر ناغلسمان في يورو 2024
يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستنطلق في ألمانيا بداية من يوم الجمعة المقبل.
وتتجه الأنظار بالتحديد إلى منتخب ألمانيا الذي يبحث عن استعادة الهيبة الكروية بعد نتائج مهزوزة خلال السنوات
الأخيرة.
ويطمع أصحاب الأرض في اقتناص لقب اليورو من أنياب المنافسين، وإقناع الجماهير بعودة قوية للمانشافت.. وهو ما تسرده "إرم نيوز" في التقرير التالي:
أزمة النتائج
يواجه منتخب ألمانيا أزمة حقيقية في نتائجه، خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي أصاب الجماهير الألمانية بإحباط شديد.
ومنذ تتويج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل ثم حصد بطولة كأس القارات العام 2017 ، ابتعد المنتخب الملقب بـ"الماكينات" عن منصات التتويج بل ودخلوا في دوامة من النتائج السلبية.
وفاجأ المنتخب الألماني الجميع بالخروج المبكر من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا رغم كونه حامل اللقب.
وافتتح المانشافت مسيرته في تلك النسخة المونديالية بالخسارة أمام المكسيك بنتيجة 0-1 ثم فوز صعب في الوقت القاتل على السويد بنتيجة 2-1 قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 0-2.
واستمر التراجع في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بالخروج من ثُمن النهائي بعد الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 0-2 في دور الستة عشر.
وودَّع منتخب ألمانيا أيضًا منافسات كأس العالم 2022 من الدور الأول بعد الخسارة أمام اليابان بنتيجة 1-2 ثم التعادل مع إسبانيا بنتيجة 1-1 والفوز أمام كوستاريكا بنتيجة 4-2.
وأدى هذا التراجع لتغييرات فنية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، في منتخب ألمانيا الذي تولّى قيادته يواخيم لوف، في الفترة بين 2006 إلى 2021، ثم قاده هانز فليك في الفترة بين سبتمبر 2021 إلى سبتمبر 2023.
وقاد المنتخب الألماني رودي فاولر بشكل مؤقت، خلال العام 2023، ثم تولّى المهمة يوليان ناغلسمان، منذ سبتمبر 2023، قبل 9 أشهر تقريبًا.
لقب غائب
يطمع منتخب ألمانيا في استعادة لقب اليورو الغائب عن أحضانه منذ التتويج بآخر نسخة العام 1996.
وحقق المنتخب الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 3 مرات في نسخ 1972 و1980 ثم 1996 ولم يحصد البطولة القارية منذ 28 عامًا كاملة.
وكانت التوقعات كبيرة بالنسبة للألمان في نسخ سابقة بحصد اللقب وتحديدًا نسختي 2008 التي وصل بها المانشافت إلى النهائي أو 2016 التي تأهل خلالها المنتخب إلى دور الأربعة.
مهمة ناغلسمان
يسعى ناغلسمان إلى استعادة هيبة منتخب ألمانيا كرويًا سواء بعروض قوية أو المنافسة بكل قوة على اللقب وتحقيقه.
ولمع اسم ناغلسمان بقوة بعد تجربة مميزة مع هوفنهايم، في الفترة بين 2016 إلى 2019، ثم تولّى قيادة لايبزيغ في الفترة بين 2019 إلى 2021.
وقاد ناغلسمان بايرن ميونخ، خلال الفترة بين 2021 إلى 2023، وحقق لقب الدوري الألماني بجانب السوبر المحلي مرتين.
ويضع ناغلسمان رهانه على بعض عناصر الخبرة داخل قائمة المانشافت، خاصة في حراسة المرمى بوجود مانويل نوير، ومارك تير شتيغن، بجانب توني كروس العائد من الاعتزال الدولي والذي سيودّع كرة القدم نهائيًا عقب اليورو.
واستعان ناغلسمان أيضًا بخبرات إلكاي غوندغان بجانب توماس مولر لنقل الخبرات إلى بعض العناصر الواعدة، وعلى رأسها جمال موسيالا أبرز مواهب المانشافت.
ويضم منتخب ألمانيا أيضًا نجومًا بارزين من بينهم: ليروي ساني، وكاي هافيرتز، وأنتونيو روديغر.