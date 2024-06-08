استعادة هيبة ألمانيا.. مهمة صعبة تنتظر ناغلسمان في يورو 2024

أزمة النتائج

يواجه منتخب ألمانيا أزمة حقيقية في نتائجه، خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي أصاب الجماهير الألمانية بإحباط شديد.

ومنذ تتويج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل ثم حصد بطولة كأس القارات العام 2017 ، ابتعد المنتخب الملقب بـ"الماكينات" عن منصات التتويج بل ودخلوا في دوامة من النتائج السلبية.

وفاجأ المنتخب الألماني الجميع بالخروج المبكر من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا رغم كونه حامل اللقب.

وافتتح المانشافت مسيرته في تلك النسخة المونديالية بالخسارة أمام المكسيك بنتيجة 0-1 ثم فوز صعب في الوقت القاتل على السويد بنتيجة 2-1 قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 0-2.

واستمر التراجع في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بالخروج من ثُمن النهائي بعد الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 0-2 في دور الستة عشر.

وودَّع منتخب ألمانيا أيضًا منافسات كأس العالم 2022 من الدور الأول بعد الخسارة أمام اليابان بنتيجة 1-2 ثم التعادل مع إسبانيا بنتيجة 1-1 والفوز أمام كوستاريكا بنتيجة 4-2.

وأدى هذا التراجع لتغييرات فنية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، في منتخب ألمانيا الذي تولّى قيادته يواخيم لوف، في الفترة بين 2006 إلى 2021، ثم قاده هانز فليك في الفترة بين سبتمبر 2021 إلى سبتمبر 2023.

وقاد المنتخب الألماني رودي فاولر بشكل مؤقت، خلال العام 2023، ثم تولّى المهمة يوليان ناغلسمان، منذ سبتمبر 2023، قبل 9 أشهر تقريبًا.