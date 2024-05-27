مدير منتخب ألمانيا يرشح فريقه للفوز ببطولة يورو 2024

فولر قال في مؤتمر صحفي خلال بداية معسكر تدريبي قصير في ولاية تورينغيا قبل الانتقال إلى معسكر البطولة في بافاريا، الأسبوع المقبل، إن الفريق أظهر علامات تحسن حقيقي.

وقال فولر: "كانت المباراتان الوديتان في مارس لحظة مهمة في تطورنا. أدركنا أننا بعد ثلاثة أشهر ونصف (تحت قيادة يوليان ناغلزمان كمدرب) حققنا فوزين مقنعين، والدوائر الداخلية كانت أكثر تفاؤلا".

وأضاف جالسًا إلى جوار مدرب ألمانيا: "التفاؤل لا يصدق. لا نحتاج إلى الشعور بالجنون لأن كل شيء يسير على ما يرام، لكن علينا أن نشعر بقدر من التفاؤل".