مدير منتخب ألمانيا يرشح فريقه للفوز ببطولة يورو 2024
قال رودي فولر المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا، اليوم الإثنين، إن الانتصارات التي حققها الفريق أمام فرنسا وهولندا في مارس الماضي، أظهرت أن البلد المضيف لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم لديه كل الحق في اعتبار نفسه من بين أبرز المرشحين لنيل اللقب.
فولر قال في مؤتمر صحفي خلال بداية معسكر تدريبي قصير في ولاية تورينغيا قبل الانتقال إلى معسكر البطولة في بافاريا، الأسبوع المقبل، إن الفريق أظهر علامات تحسن حقيقي.
وقال فولر: "كانت المباراتان الوديتان في مارس لحظة مهمة في تطورنا. أدركنا أننا بعد ثلاثة أشهر ونصف (تحت قيادة يوليان ناغلزمان كمدرب) حققنا فوزين مقنعين، والدوائر الداخلية كانت أكثر تفاؤلا".
وأضاف جالسًا إلى جوار مدرب ألمانيا: "التفاؤل لا يصدق. لا نحتاج إلى الشعور بالجنون لأن كل شيء يسير على ما يرام، لكن علينا أن نشعر بقدر من التفاؤل".
وأخفقت ألمانيا، الفائزة بثلاث بطولات أوروبية، في تحقيق أي نجاح على المستوى الدولي منذ الفوز بكأس العالم 2014، وهناك حاجة ملحة لتقديم أداء قوي أمام جماهيرها.
وخرجت ألمانيا من الدور الأول في آخر نسختين من كأس العالم، ولم تتجاوز دور الستة عشر في آخر نسخة من بطولة أوروبا التي أقيمت في عام 2021.
وتابع: "لدينا بطولة تقام على أرضنا، علينا أن نتحلى بالتفاؤل للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، وإذا ذهبنا إلى برلين لخوض النهائي سيكون ذلك أفضل".