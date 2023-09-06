مانشستر يونايتد: نتعامل بـ"جدية" مع قضية اعتداء أنتوني على صديقته

وتعرض يونايتد لضغوط للرد على الاتهامات الموجهة إلى أنتوني في أعقاب رحيل المهاجم الآخر ميسون جرينوود.

وقال مانشستر يونايتد إنه يتعامل بكل جدية مع الدعوى القضائية ضد أنتوني "مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الادعاءات والتقارير اللاحقة على الناجين من الانتهاكات".

وأكد النادي في بيانه أنه أقر بتحقيق الشرطة ولن يدلي بمزيد من التعليقات حول القضية في انتظار المزيد من المعلومات.