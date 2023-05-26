تين هاغ يؤكد خطورة إصابة أنتوني وشكوك حول لحاقه بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ورفض تين هاغ استخلاص أي استنتاجات حول إصابة أنتوني، لكن من الواضح أنه يشعر بالقلق من أنها قد تكون سيئة، كما ذكرت صحيفة "ميرور".

والنبأ السار لليونايتد هو أن الفوز على تشيلسي أكد مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسُئل تين هاغ عن أنطوني في مؤتمر صحفي، وأجاب: "لقد رأى الجميع أنتوني وهو يسقط، لكنني لا أعرف كيف هو، أستطيع أن أقول لك إن الأمر جاد، لكن علينا الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل، وبعد ذلك سنعرف المزيد عن حالة إصابته"

وبحسب "ميرور"، هناك شكوك حول مشاركة لوك شاو في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الإصابة، حيث غادر بين الشوطين أمام تشيلسي، لكن تين هاغ لم يقدم تحديثًا عن المدافع.