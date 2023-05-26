تين هاغ يؤكد خطورة إصابة أنتوني وشكوك حول لحاقه بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
وصف المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد إصابة البرازيلي أنتوني بأنها "خطيرة"، لكنه سيحتاج إلى الانتظار 24 ساعة قبل اكتشاف حجم الشكوى.
وأُجبر الدولي البرازيلي، البالغ من العمر 23 عامًا، على الخروج من مواجهة تشيلسي على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، أمس الخميس، بعد تدخل قوي من تريفوه شالوباه.
وأصبحت مشاركة أنتوني موضع شك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي يوم 3 يونيو.
ورفض تين هاغ استخلاص أي استنتاجات حول إصابة أنتوني، لكن من الواضح أنه يشعر بالقلق من أنها قد تكون سيئة، كما ذكرت صحيفة "ميرور".
والنبأ السار لليونايتد هو أن الفوز على تشيلسي أكد مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وسُئل تين هاغ عن أنطوني في مؤتمر صحفي، وأجاب: "لقد رأى الجميع أنتوني وهو يسقط، لكنني لا أعرف كيف هو، أستطيع أن أقول لك إن الأمر جاد، لكن علينا الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل، وبعد ذلك سنعرف المزيد عن حالة إصابته"
وبحسب "ميرور"، هناك شكوك حول مشاركة لوك شاو في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الإصابة، حيث غادر بين الشوطين أمام تشيلسي، لكن تين هاغ لم يقدم تحديثًا عن المدافع.
وأخبر تين هاغ لاعبيه أنه يريد المزيد منهم، رغم أنه بات في المركز الثالث في جدول الترتيب، وقال تين هاغ إنه غير راضٍ وتحدى لاعبيه لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي الموسم المقبل.
وحول عودة مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا، قال تين هاغ: "ما زلنا لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه، لكننا عدنا إلى دوري الأبطال وأعتقد أن هذه كانت خطوة مهمة حقًا".
وأضاف: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه ويجب أن نحصل على المزيد من النقاط".
وتابع المدرب الهولندي: "حقق الفريق تقدمًا جيدًا، إنها قاعدة جيدة للبناء عليها، لكن يجب أن يرتفع المستوى، علينا العمل في الصيف مع هذا الفريق، ولكن أيضًا في السوق علينا تعزيز هذا الفريق، نحن بحاجة إلى لاعبين أفضل".
وفي أول موسم مع تين هاغ حقق مانشستر يونايتد لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسيلعب مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وضمن المشاركة بدوري أبطال أوروبا.