كارفخال يكشف مفاجأة بسبب الهتافات العدائية ضد فينيسيوس

كشف داني كارفخال، نجم ريال مدريد، عن مفاجأة بشأن الهتافات المسيئة والعدائية التي طالت زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، في مواجهة أوساسونا، في الدوري الإسباني.

كان نادي أوساسونا نفى في بيان أصدره، يوم الثلاثاء، صدور أي هتافات عنصرية من جماهيره خلال هزيمة الفريق على أرضه 4-2 أمام ريال مدريد، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني.

بينما قال ريال مدريد، يوم الإثنين إنه قدم شكوى ضد الحكم الذي أدار المباراة على ملعب إل سادار لعدم تضمينه إهانات عنصرية مزعومة موجهة إلى مهاجمه فينيسيوس جونيور في تقريره عن المباراة.

وساندت اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم حكم المباراة قائلة إن اتهامات ريال مدريد "ظالمة".

وقالت اللجنة في بيان: "تود اللجنة أن تعبر عن دعمها التام وغير المشروط لحكم الدرجة الأولى السيد جوان مارتينيز مونويرا، بعد الاتهامات الظالمة الموجهة من ريال مدريد في شكواه.