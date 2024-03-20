كارفخال يكشف مفاجأة بسبب الهتافات العدائية ضد فينيسيوس
كشف داني كارفخال، نجم ريال مدريد، عن مفاجأة بشأن الهتافات المسيئة والعدائية التي طالت زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، في مواجهة أوساسونا، في الدوري الإسباني.
كان نادي أوساسونا نفى في بيان أصدره، يوم الثلاثاء، صدور أي هتافات عنصرية من جماهيره خلال هزيمة الفريق على أرضه 4-2 أمام ريال مدريد، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني.
بينما قال ريال مدريد، يوم الإثنين إنه قدم شكوى ضد الحكم الذي أدار المباراة على ملعب إل سادار لعدم تضمينه إهانات عنصرية مزعومة موجهة إلى مهاجمه فينيسيوس جونيور في تقريره عن المباراة.
وساندت اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم حكم المباراة قائلة إن اتهامات ريال مدريد "ظالمة".
وقالت اللجنة في بيان: "تود اللجنة أن تعبر عن دعمها التام وغير المشروط لحكم الدرجة الأولى السيد جوان مارتينيز مونويرا، بعد الاتهامات الظالمة الموجهة من ريال مدريد في شكواه.
بينما قال داني كارفخال في حديثه لإذاعة "كوبي"، اليوم الأربعاء: "قلتُ للحكم أن يُنصت لما كان الجمهور يردده ضد فينيسيوس، لأنه أمر بالغ الخطورة، والمثير للأسف هو أن هناك أشخاصًا يُفسدون كرة القدم ويجب عليهم عدم دخول ملعب كرة القدم مرة أخرى".
وأضاف: "يمكننا أن نقول إن الجميع يريد التأثير على فينيسيوس، لكن الحكام موجودون لعدم حدوث ذلك. المنافسون يحاولون إثارة أعصابه، والناس في المدرجات، إنه فتى صغير. لقد كان يحاول التغيير في المباريات، ونأمل أن تكون المباراة ضد البرازيل مثالًا يحتذى به".
وعن شكوى النادي ضد الحكم، أشار كارفخال: "في النهاية، هذه قرارات النادي، ونحن يجب أن نركز على اللعب، أنا أؤمن باحترافية الحكام، فهي مهنة صعبة للغاية وتحت ضغط كبير. الجميع هنا يخطئ".
وأعرب كارفخال عن رفضه للطريقة التي يتم التعامل بها مع فينيسيوس، مطالبًا كافة الجهات المسؤولة ببذل الجهود اللازمة لإيقاف هذه الحوادث المتكررة.