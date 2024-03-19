بيان رسمي.. لجنة الحكام تصعق ريال مدريد

أصدرت اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا تعلن من خلاله "دعمها الكامل وغير المشروط" للحكم خوان مارتينيز مونويرا، بعد أن قدم نادي ريال مدريد شكوى ضده أمام لجنة الانضباط عقب مباراته أمام أوساسونا، متهما إياه بـ "الإهمال في كتابة التقرير الرسمي".

وكان الريال أشار إلى أن الحكم "تجاهل بإرادته وبشكل متعمد" الإهانات التي تلقاها لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ووصفت اللجنة، في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، اتهامات ريال مدريد بأنها "غير عادلة"، وأكدت أنها بعد مراجعة التسجيلات الخاصة بالمباراة لم تسمع أية إشارة من أي لاعب من ريال مدريد حول صرخات أو أهازيج من قبل الجمهور ضد فينيسيوس، ولم يتم إبلاغ الحكم بأية حادثة بهذا الخصوص في نهاية المباراة.