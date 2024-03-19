بيان رسمي.. لجنة الحكام تصعق ريال مدريد
أصدرت اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا تعلن من خلاله "دعمها الكامل وغير المشروط" للحكم خوان مارتينيز مونويرا، بعد أن قدم نادي ريال مدريد شكوى ضده أمام لجنة الانضباط عقب مباراته أمام أوساسونا، متهما إياه بـ "الإهمال في كتابة التقرير الرسمي".
وكان الريال أشار إلى أن الحكم "تجاهل بإرادته وبشكل متعمد" الإهانات التي تلقاها لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.
ووصفت اللجنة، في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، اتهامات ريال مدريد بأنها "غير عادلة"، وأكدت أنها بعد مراجعة التسجيلات الخاصة بالمباراة لم تسمع أية إشارة من أي لاعب من ريال مدريد حول صرخات أو أهازيج من قبل الجمهور ضد فينيسيوس، ولم يتم إبلاغ الحكم بأية حادثة بهذا الخصوص في نهاية المباراة.
كما أوضحت أن "الحكم يمكنه فقط أن يضع في التقرير الرسمي تلك الحوادث التي وقعت قبل أو أثناء أو بعد المباراة، سواء كانت في أرض الملعب أو في أي مكان آخر داخل المنشآت الرياضية أو خارجها، طالما أنه شاهد الأحداث بنفسه، أو إذا تمت ملاحظتها من قبل أي عضو آخر من فريق التحكيم وتم إبلاغه بها مباشرة من قبل العضو نفسه، وفقا للمادة 240 من اللائحة المذكورة".
وتؤكد اللجنة الفنية للحكام أنها "الأكثر انخراطا في مكافحة جميع أنواع العنف والعنصرية والكراهية، كما أنها أحد الموقعين على بروتوكول مكافحة العنصرية في كرة القدم، في مارس 2005، حيث تلتزم بتسجيل جميع أنواع الإهانات العنصرية التي يشارك فيها كل من اللاعبين أو الجمهور".
وأضافت: "لهذا السبب، قامت في عام 2022 بإعداد بروتوكول جديد للتصرف في أي واقعة تتعلق بالجمهور، ما يظهر سعيها واستمرارها في متابعة جميع تلك الحوادث التي تشكل خطرا، أو تلحق ضررا جسديا أو معنويا بالمشاركين".
وتشير اللجنة إلى أنها "مستعدة لقيادة أو المشاركة أو التعاون في أي مبادرة يحددها مسؤولو كرة القدم لمكافحة والقضاء على العنف والعنصرية والكراهية أو التعصب في رياضتنا".
واختتمت: "الحكام هم المستهدفون الرئيسيون من العنف اللفظي والجسدي الذي يقع في جميع ملاعب كرة القدم، وبالتالي فهم الأكثر اهتماما بإيقافه".