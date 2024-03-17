لاعبو ضمك يسخرون من الحكم بعد مباراة الهلال (فيديو)
سخر لاعبو فريق ضمك من الحكم أدوناي أسكوبيدو، الذي أدار مواجهة فريقهم ضد الهلال السعودي في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس السبت، في الدوري السعودي.
وسجل البرازيلي ميشيل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الهلال للفوز 2-1 على عشرة لاعبين من ضمك في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليعزز رقمه القياسي بوصوله إلى 29 انتصارًا على التوالي بجميع المسابقات.
وعقب المباراة توجه اللاعبون إلى الحكم في منتصف الملعب وقاموا بالتصفيق في وجهه، في لقطة اعتبرت سخرية وتعبيرًا عن غضبهم من قراراته التي أثرت على اللقاء.
كما صب الروماني كوزمين كونترا، مدرب ضمك، جام غضبه على الحكم المكسيكي أدوناي اسكوبيدو الذي أدار مواجهة الهلال، واصفًا الأداء الذي قدمه طاقم التحكيم المكسيكي بالمخجل.
وقال كونترا في المؤتمر الصحفي الذي عقب المواجهة: "أداء التحكيم يدعو للخجل، كان لنا ضربة جزاء، إضافة إلى طرد مستحق للمدافع سعود عبد الحميد، من المخزي أن يأتي حكام بمثل هذا الأداء، لقد سلبوا منا المباراة، الهلال فريق قوي لا يحتاج لمساعدة الحكام، ضمك في المواجهة ظلم واستحق أكثر مما آلت إليه النتيجة".
ورفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة من 24 مباراة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.
في المقابل تجمد رصيد ضمك، عند 34 نقطة في المركز السابع.