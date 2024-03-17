لاعبو ضمك يسخرون من الحكم بعد مباراة الهلال (فيديو)

سخر لاعبو فريق ضمك من الحكم أدوناي أسكوبيدو، الذي أدار مواجهة فريقهم ضد الهلال السعودي في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس السبت، في الدوري السعودي.

وسجل البرازيلي ميشيل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الهلال للفوز 2-1 على عشرة لاعبين من ضمك في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليعزز رقمه القياسي بوصوله إلى 29 انتصارًا على التوالي بجميع المسابقات.

وعقب المباراة توجه اللاعبون إلى الحكم في منتصف الملعب وقاموا بالتصفيق في وجهه، في لقطة اعتبرت سخرية وتعبيرًا عن غضبهم من قراراته التي أثرت على اللقاء.