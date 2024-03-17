طرد مدرب ضمك بعد انفعاله الشديد على حكم مباراة الهلال (فيديو)
نال كوزمين كونترا، مدرب ضمك، طردا مباشرا من حكم مباراة الفريق في مواجهة الهلال، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري السعودي.
وشهدت المباراة مع نهايتها غضبا كبيرا من كوزمين كونترا، مدرب ضمك، تجاه حكم المباراة بعد تسجيل الهلال هدفه الثاني.
وقام كونترا بالتوجه للحكم وبدا منفعلا بشدة ووجه له بعض الكلمات الغاضبة، وقام أعضاء الجهاز الفني بإبعاده عن الحكم حتى لا تتطور الأمور، ولكن الحكم قام بإشهار الكارت الأحمر في وجهه.
وسجل البرازيلي ميشيل هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود الهلال للفوز 2-1 على ضيفه ضمك في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليعزز رقمه القياسي بوصوله إلى 29 انتصارا على التوالي بكافة المسابقات.
ورفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة من 24 مباراة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع.