نجم النصر السعودي يخوض مباراته الأخيرة مع النادي أمام الهلال

كشفت تقارير صحفية، أن دافيد أوسبينا، حارس مرمى النصر السعودي، سيخوض آخر مبارياته مع الفريق أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمتوقع إقامته نهاية الشهر الجاري.

وشهدت الفترة الأخيرة، تألق الخط الخلفي لفريق النصر، بسبب استمرار مشاركة الحارس الكولومبي أوسبينا، بعد تعافيه تماما من الإصابة التي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.

وساهمت عودة أوسبينا في الحفاظ على نظافة شباك النصر، في 5 من آخر 9 مباريات بدوري المحترفين، بجانب تصدياته المذهلة.

وانضم أوسبينا إلى النصر في 11 يوليو 2022، قادماً من نابولي الإيطالي، وكان عنصراً أساسياً في الفريق السعودي منذ وصوله.