نجم النصر السعودي يخوض مباراته الأخيرة مع النادي أمام الهلال
كشفت تقارير صحفية، أن دافيد أوسبينا، حارس مرمى النصر السعودي، سيخوض آخر مبارياته مع الفريق أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمتوقع إقامته نهاية الشهر الجاري.
وشهدت الفترة الأخيرة، تألق الخط الخلفي لفريق النصر، بسبب استمرار مشاركة الحارس الكولومبي أوسبينا، بعد تعافيه تماما من الإصابة التي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.
وساهمت عودة أوسبينا في الحفاظ على نظافة شباك النصر، في 5 من آخر 9 مباريات بدوري المحترفين، بجانب تصدياته المذهلة.
وانضم أوسبينا إلى النصر في 11 يوليو 2022، قادماً من نابولي الإيطالي، وكان عنصراً أساسياً في الفريق السعودي منذ وصوله.
ووفقا لما ذكره موقع "Antena2"، فإن "أوسبينا سيرحل عن النصر نهاية الموسم الجاري، وقد أثارت هذه الأخبار ضجة كبيرة في كولومبيا؛ إذ يحلم العديد من المشجعين برؤيته يعود إلى كرة القدم المحلية".
هذا يعني أن حارس المرمى البالغ من العمر 35 عامًا سيكون حرًا وسيحظى بحرية التفاوض مع أي فريق عقب نهاية عقده مع النصر.
ويتبقى لأوسبينا مباراتان أخيريان في الدوري السعودي مع النصر، يوم الخميس 23 مايو ضد الرياض، وأخيرًا يوم الإثنين 27 مايو ضد الاتحاد، ثم ضد الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي لم يتحدد موعده بشكل رسمي، حتى الآن.
وأفادت التقارير أن أتلتيكو ناسيونال، النادي الذي بدأ فيه أوسبينا مسيرته الاحترافية، استفسر عن إمكانية التعاقد مع الحارس المخضرم؛ إذ إن إمكانية عودته ليست مستبعدة.