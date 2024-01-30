نادي النصر يعيد تسجيل الحارس أوسبينا
كشفت صحيفة "الرياضية"، أن نادي النصر السعودي أعاد تسجيل حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا.
ووفقا للصحيفة، فقد أعاد النصر تسجيل دافيد أوسبينا بدلا من الإيفواري سيكو فوفانا.
وقبل أيام كشفت "الرياضية" أن أوسبينا اجتاز الفحص الطبي الشامل الذي أجراه بمركز موف الطبي في الرياض.
وأضافت أن الفحوصات جاءت بطلب من الجهاز الطبي للنصر؛ للتأكد من سلامة أوسبينا قبل مغادرته مع الفريق إلى الصين.
وتنوي إدارة النصر إعادة تسجيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا (35 عامًا)، الذي تم إجراء مخالصة معه العام الماضي.
وأجرى أوسبينا (35 عاما) عملية جراحية في اليد.
وتعاقد النصر مع أوسبينا في يوليو 2022 لمدة عامين، وشارك في 14 مباراة، حافظ على شباكه نظيفة 9 مرات، وتلقى 6 أهداف قبل أن يتعرض لكسر في إحدى عظام المرفق خلال مواجهة الشباب، الموسم الماضي.
ويملك النصر 46 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي.
وسيلعب النصر مع مواطنه الفيحاء الشهر المقبل، في دوري أبطال آسيا.