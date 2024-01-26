بعد تدخل رونالدو.. تطورات مفاوضات النصر مع كاسيميرو

وكشف موقع (HITC Football) أن النصر سيستغل معاناة كاسيميرو في مانشستر، بعد ابتعاده عن التشكيل لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وقال الموقع في تقريره: "النصر جاهز وراغب في التوقيع مع يونايتد بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني هذا الشهر، ورونالدو يشجع هذه الخطوة".

وأضافت: "اللاعب البرازيلي مصمم على البقاء في أولد ترافورد والقتال من أجل مستقبله في النادي، ولكن تأثير كريستيانو رونالدو لعب دورًا في احتمالية طرح هذه الصفقة على الطاولة".

وأوضحت: "النجم البرتغالي رونالدو شجع المسؤولين في النصر على اتخاذ خطوة للتعاقد مع كاسيميرو".