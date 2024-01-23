الجماهير تقتحم فندق نادي النصر في الصين (فيديو)

وتقرر تأجيل مباراتي النصر مع شنغهاي، وتشجيانغ لأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مصاب، في حين تنص العقود على مشاركة النجم البرتغالي.

وكان من المقرر أن يلعب النصر مباراتين وديتين أمام شنغهاي، غدًا الأربعاء، وتشجيانغ يوم الـ28 من يناير قبل تأجيل المباراتين.

وأعلن النصر في بيان رسمي تأجيل المباراتين الوديتين لأسباب "خارجة" عن سيطرة العالمي، وأكد النصر التزامه غير المشروط بالبطولة وأنه سافر بكامل لاعبيه بما في ذلك رونالدو للمشاركة في الجولة.

وأشار النصر إلى تقديره ومحبته للمشجعين في الصين وتطلعه للعب أمامهم في أقرب وقت ممكن.

ويملك النصر 46 نقطة من 19 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ7 نقاط عن الهلال المتصدر.

ويتصدر رونالدو، ترتيب هدافي الدوري السعودي وسجل 20 هدفًا ويتقدم بـ3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.