سر ارتداء حارس البرازيل الرقم 110 أمام المكسيك (صور)

البرازيل فازت 3-2 على المكسيك في ولاية تكساس الأمريكية، الليلة الماضية، ليحصل الفريق على دفعة معنوية جيدة قبل البطولة القارية التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأثيرت تساؤلات بشأن ارتداء أليسون للرقم 110 في المباراة الودية أمام المكسيك، خاصة وأنه كان يرتدي القميص رقم 1 في مبارياته مع السامبا.

ولكن الحارس أزاح الستار عن الموضوع، فقد كشف أنه تم تكليفه بارتداء قميص يحمل رقم 110، كقائد للمنتخب، بمناسبة مرور 110 أعوام على تأسيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وأعرب أليسون بيكر عن فخره بمنحه فرصة ارتداء هذا القميص، بذكرى تأسيس اتحاد اللعبة الشعبية الأولى في البرازيل.