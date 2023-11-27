تقرير: أليسون بيكر قد يغيب عن ليفربول حتى نهاية 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن أليسون تعرض لإصابة في أوتار الركبة، ما قد يؤدي لابتعاد الحارس عن الملاعب لمدة تتراوح بين بضعة أسابيع ما يعني غيابه حتى نهاية هذا العام، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن.

وحال غياب أليسون عن ليفربول في 2023 فإنه سيغيب عن مباريات ليفربول أمام لاسك لينز وفولهام وشيفيلد يونايتد وكريستال بالاس وسانت جيلواز ومانشستر يونايتد ويستهام وآرسنال وبيرنلي في 2023.

وتعرض ديوغو غوتا أيضا للإصابة أمام مانشستر سيتي، حيث تم استبداله بلويس دياز بعد 54 دقيقة.

ولم تكشف الصحيفة مدة غياب الدولي البرتغالي.