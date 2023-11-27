تقرير: أليسون بيكر قد يغيب عن ليفربول حتى نهاية 2023
ذكرت صحيفة "standard" أن ليفربول يخشى غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر حتى نهاية العام الحالي.
وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد التعادل مع مانشستر سيتي، إنّ إصابتي أليسون والمهاجم ديوغو جوتا ألقتا بظلالهما على النتيجة.
وبحسب الصحيفة، فقد بدا أن أليسون تعرض للإصابة في اللحظات الأخيرة من مواجهة مانشستر سيتي، حيث سقط على الأرض ممسكًا بالجزء الخلفي من ساقه في الدقيقة الأخيرة قبل أن ينفذ لاعبو السيتي ركلة ركنية وكادوا أن يسجلوا هدفا.
وأشارت الصحيفة إلى أن أليسون تعرض لإصابة في أوتار الركبة، ما قد يؤدي لابتعاد الحارس عن الملاعب لمدة تتراوح بين بضعة أسابيع ما يعني غيابه حتى نهاية هذا العام، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن.
وحال غياب أليسون عن ليفربول في 2023 فإنه سيغيب عن مباريات ليفربول أمام لاسك لينز وفولهام وشيفيلد يونايتد وكريستال بالاس وسانت جيلواز ومانشستر يونايتد ويستهام وآرسنال وبيرنلي في 2023.
وتعرض ديوغو غوتا أيضا للإصابة أمام مانشستر سيتي، حيث تم استبداله بلويس دياز بعد 54 دقيقة.
ولم تكشف الصحيفة مدة غياب الدولي البرتغالي.
وكشفت "standard" أن أندرو روبرتسون قد يغيب عن ليفربول حتى نهاية العام الحالي أيضا بعدما تعرض لإصابة في الكتف مع منتخب اسكتلندا الشهر الماضي، واحتاج إلى عملية جراحية.
وردا على سؤال حول تاريخ عودته قال روبرتسون: "لم أتطلع إلى هذا الحد بعد، أحاول فقط أن أتعامل مع الأمر أسبوعًا تلو الآخر، أحاول ألّا أشعر بالإحباط، فأنا لست أفضل المصابين، لذا أحاول تحقيق انتصارات صغيرة كل أسبوع".
وأوضحت الصحيفة، أن تياغو الكانتارا سيعود في يناير 2024 في حين ليس من المعروف موعد عودة ستيفان باجيتيتش.
ويملك ليفربول 28 نقطة من 13 مباراة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن الفريق حصد 9 نقاط من 4 مباريات في الدوري الأوروبي.