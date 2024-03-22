مبابي يعلق على فيديو لاعبي ريال مدريد المثير
علق النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على مقطع الفيديو المتداول للاعبي ريال مدريد.
وانتشر مقطع فيديو يتحدث فيه لاعبو ريال مدريد عن الأفضل.
ورغم أن وسائل إعلام قالت إن الحديث كان عن الأفضل بين مبابي وإيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي إلا أن أوريلين تشواميني نفى ذلك وقال إن الحديث كان عن الأفضل بين دايوت أوباميكانو وإيريك داير لاعبي بايرن ميونخ.
تعليق مبابي
وفي تعليق على مقطع الفيديو قال مبابي، الذي يتواجد في معسكر منتخب فرنسا: "شاهدت مقطع فيديو تشواميني وهو يناقش جود بيلينغهام، ضحكنا عليه، اعتقدت أنه كان عني، لكنه لم يكن كذلك".
ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي الصيف المقبل حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.
كما أبلغ مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، ناديه أنه سيغادر بنهاية العقد في 30 يونيو المقبل.
وما لم يحدث شيء مفاجئ، فإن مبابي سينضم أخيرا لريال مدريد الذي حاول أكثر من مرة التعاقد معه أبرزها صيف عام 2022، قبل أن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.
الفيديو المثير
وقبل أيام تداول مغردون مقطع فيديو ظهر فيه جود بيلينغهام مع زملائه في ريال مدريد أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا، وبدا أنهم يتحدثون عن هالاند ومبابي.
وقال بيلينغهام: "هالاند رجل لا يصدق"، ليرد تشواميني: "أمر لا يصدق؟ من يهتم".
ودخل كامافينغا على خط الحوار، ووجّه كلامه إلى بيلينغهام، قائلاً: "أنت كلب حقًا!".
ورد عليه بيلينغهام: "على الأقل هو أفضل من رجلك"، ليرد تشواميني: "من هذا؟"، في إشارة إلى مبابي.