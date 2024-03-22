مبابي يعلق على فيديو لاعبي ريال مدريد المثير

تعليق مبابي

وفي تعليق على مقطع الفيديو قال مبابي، الذي يتواجد في معسكر منتخب فرنسا: "شاهدت مقطع فيديو تشواميني وهو يناقش جود بيلينغهام، ضحكنا عليه، اعتقدت أنه كان عني، لكنه لم يكن كذلك".

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي الصيف المقبل حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.

كما أبلغ مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، ناديه أنه سيغادر بنهاية العقد في 30 يونيو المقبل.

وما لم يحدث شيء مفاجئ، فإن مبابي سينضم أخيرا لريال مدريد الذي حاول أكثر من مرة التعاقد معه أبرزها صيف عام 2022، قبل أن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.