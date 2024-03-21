مفاجأة مدوية عن فيديو خلاف بيلينغهام وتشواميني حول مبابي وهالاند
علق الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط ريال مدريد على الفيديو المثير للاعبي ريال مدريد.
وانتشر مقطع فيديو يظهر اختلاف وجهات نظر ريال مدريد بشكل واضح حول كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.
وقال تشواميني تعليقا على مقطع الفيديو: "أنتم متأكدون يا رفاق أننا كنا نناقش مبابي ضد هالاند؟، يجب علينا إعادة إثبات الحقيقة".
وأضاف: "علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح لأنه بمجرد وصولي إلى فرنسا، كان هذا هو السؤال الأول الذي تم طرحه علي".
وتابع لاعب ريال مدريد: ما تحتاج إلى معرفته، وهذا هو السبق الصحفي، هو أننا لم نكن نتحدث عن كيليان ولم نكن نتحدث عن إيرلينغ".
وأتم: "كنا نتحدث عن دايوت أوباميكانو وإيريك داير لأننا كنا نشاهد مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو إذا لم أكن مخطئًا، لذا، اليوم سنضع الأمور في نصابها الصحيح".
وبسؤاله عن الأفضل بين مبابي وهالاند قال تشواميني: "أفضّل كيليان على كل شيء، هالاند لاعب رائع لكني أفضّل كيليان ".
أما عن مواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قال تشواميني: "نحن ريال مدريد، لا يمكننا الخوف، سنخرج للانتقام، أخرجونا العام الماضي وسننتقم نريد إظهار من هو ريال مدريد لكي تكون الأفضل عليك التغلب على الأفضل ونريد فعل ذلك مباراة بعد مباراة لرفع اللقب في يونيو".
الفيديو المثير
وقبل أيام تداول مغردون مقطع فيديو ظهر فيه جود بيلينغهام مع زملائه في ريال مدريد أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا، وبدا أنهم يتحدثون عن هالاند ومبابي.
وقال بيلينغهام: "هالاند رجل لا يصدق"، ليرد تشواميني: "أمر لا يصدق؟ من يهتم".
ودخل كامافينغا على خط الحوار، ووجّه كلامه إلى بيلينغهام، قائلاً: "أنت كلب حقًا!".
ورد عليه بيلينغهام: "على الأقل هو أفضل من رجلك"، ليرد تشواميني: "من هذا؟"، في إشارة إلى مبابي.