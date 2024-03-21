مفاجأة مدوية عن فيديو خلاف بيلينغهام وتشواميني حول مبابي وهالاند

وتابع لاعب ريال مدريد: ما تحتاج إلى معرفته، وهذا هو السبق الصحفي، هو أننا لم نكن نتحدث عن كيليان ولم نكن نتحدث عن إيرلينغ".

وأتم: "كنا نتحدث عن دايوت أوباميكانو وإيريك داير لأننا كنا نشاهد مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو إذا لم أكن مخطئًا، لذا، اليوم سنضع الأمور في نصابها الصحيح".

وبسؤاله عن الأفضل بين مبابي وهالاند قال تشواميني: "أفضّل كيليان على كل شيء، هالاند لاعب رائع لكني أفضّل كيليان ".

أما عن مواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قال تشواميني: "نحن ريال مدريد، لا يمكننا الخوف، سنخرج للانتقام، أخرجونا العام الماضي وسننتقم نريد إظهار من هو ريال مدريد لكي تكون الأفضل عليك التغلب على الأفضل ونريد فعل ذلك مباراة بعد مباراة لرفع اللقب في يونيو".