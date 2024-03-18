حساب الدوري الفرنسي يشعل أزمة فيديو لاعبي ريال مدريد (صورة)

مقطع فيديو ينذر بأزمة

وتداول مغردون مقطع فيديو ظهر فيه جود بيلينغهام مع زملائه في ريال مدريد أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا، يتحدثون عن هالاند ومبابي.

وقال بيلينغهام: "هالاند رجل لا يصدق"، ليرد تشواميني: "أمر لا يصدق؟ من يهتم".

ودخل كامافينغا على خط الحوار، ووجّه كلامه إلى بيلينغهام، قائلاً: "أنت كلب حقًا!".

ورد عليه بيلينغهام: "على الأقل هو أفضل من رجلك"، ليرد تشواميني: "من هذا؟"، في إشارة إلى مبابي.

ويقترب مبابي من الانضمام لريال مدريد حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر.

وإلى جانب مبابي يرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند صيف 2025 أو بعد ذلك.

لكن يبدو أن اللاعبين الفرنسيين في ريال مدريد يفضلون مبابي على هالاند الذي يرتبط بعلاقة قوية من جود بيلينغهام الذي يبدو أنه يفضل النرويجي على مبابي.