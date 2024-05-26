يوفنتوس ينهي الدوري الإيطالي بعبور مونزا في ليلة وداع ساندرو

أنهى يوفنتوس موسمه في الدوري الإيطالي بفوز مريح 2-صفر على ضيفه مونزا بفضل ثنائية في الشوط الأول عبر فيدريكو كييزا وأليكس ساندرو الذي خاض مباراته الأخيرة مع النادي.

وأنهى يوفنتوس موسمه في المركز الثالث برصيد 71 نقطة، لكن لا يزال بإمكان أتلانتا الخامس، الذي يملك 66 نقطة ويملك مباراتين مؤجلتين، أن يتفوق عليه في الترتيب.

وافتتح كييزا ثنائية يوفنتوس في الدقيقة 26 ثم ضاعف ساندرو النتيجة بعد دقيقتين فقط بضربة رأس إثر ركلة ركنية.

واقترب يوفنتوس من هدفه الثالث في بداية الشوط الثاني لكن محاولة كييزا من عند حدود منطقة الجزاء ارتطمت بإطار المرمى.