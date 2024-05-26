يوفنتوس ينهي الدوري الإيطالي بعبور مونزا في ليلة وداع ساندرو
أنهى يوفنتوس موسمه في الدوري الإيطالي بفوز مريح 2-صفر على ضيفه مونزا بفضل ثنائية في الشوط الأول عبر فيدريكو كييزا وأليكس ساندرو الذي خاض مباراته الأخيرة مع النادي.
وأنهى يوفنتوس موسمه في المركز الثالث برصيد 71 نقطة، لكن لا يزال بإمكان أتلانتا الخامس، الذي يملك 66 نقطة ويملك مباراتين مؤجلتين، أن يتفوق عليه في الترتيب.
وافتتح كييزا ثنائية يوفنتوس في الدقيقة 26 ثم ضاعف ساندرو النتيجة بعد دقيقتين فقط بضربة رأس إثر ركلة ركنية.
واقترب يوفنتوس من هدفه الثالث في بداية الشوط الثاني لكن محاولة كييزا من عند حدود منطقة الجزاء ارتطمت بإطار المرمى.
وودع ساندرو (33 عاما) يوفنتوس بشكل مؤثر عند استبداله قبل 15 دقيقة من النهاية في آخر ظهور له مع الفريق منذ انضمامه للنادي في 2015.
وعادل اللاعب البرازيلي الرقم القياسي في عدد المباريات مع يوفنتوس بمشاركته في 327 مباراة المسجل باسم بافل نيدفيد الذي يُعد أكثر لاعب أجنبي خاض مباريات في تاريخ النادي.
وقال ساندرو: "لقد كان موقفا مؤثرا بالنسبة لي، لم أبك كثيرا في حياتي. أنا فخور بنفسي وبما حققته. خلال الأيام القليلة الماضية، أخبرت الجميع أن الألقاب والكؤوس والمباريات النهائية كانت رائعة، لكن ما سأحمله معي هو الارتباط مع الناس".
وحصل أليسيو سيربسن لاعب مونزا على الإنذار الثاني ليُطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد عرقلة كارلوس ألكاراز.. وأنهى مونزا الموسم في المركز 12 برصيد 45 نقطة.