تونس ضد غينيا الاستوائية.. "نسور قرطاج" في مهمة صعبة بتصفيات المونديال

يتطلع منتخب تونس لوضع حد لعروضه المحبطة واستعادة مكانته كواحد من كبار القارة، وذلك عندما يصطدم، اليوم الأربعاء، بمنتخب غينيا الاستوائية، على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل "نسور قرطاج" المواجهة متسلحا بروح الشباب، على الرغم من خيبات الماضي القريب، التي لا تزال تلقي بظلالها على الأوساط الكروية في تونس.

وخرج المنتخب التونسي من كأس أمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار خالي الوفاض، في مشاركة وصفت بأنها الأسوأ على مر التاريخ؛ إذ تذيل المنتخب المجموعة الخامسة وغادر المسابقة من الدور الأول دون تحقيق انتصار واحد.

ويبدو المدرب الجديد لمنتخب نسور قرطاج، منتصر الوحيشي، مطالبا بتوجيه رسائل طمأنة للجماهير التونسية ومحو خيبة المشاركة القارية الأخيرة، وذلك بعد أشهر قليلة من تعيينه على رأس الجهاز الفني للنسور، خلفا لجلال القادري.