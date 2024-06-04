منتخب تونس يعلن استبعاد لاعب الزمالك
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، استبعاد سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك المصري من تشكيلة تونس لمباراتي غينيا الاستوائية وناميبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بسبب الإصابة.
وقال الاتحاد التونسي في حسابه على فيسبوك "أثبتت الكشوفات الطبية التي خضع لها الجزيري تعرضه لإصابة عضلية ستحول دون المشاركة في لقائي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم".
ووجه منتخب تونس الدعوة للاعب هيثم الجويني لتعويض غياب الجزيري عن قائمة نسور قرطاج.
ويستضيف منتخب تونس منافسه غينيا الاستوائية بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة ثم يواجه ناميبيا في جنوب أفريقيا يوم 9 يونيو الجاري بالجولة الرابعة.
ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط وخلفه غينيا الاستوائية بفارق الأهداف.
وسبق أن شارك نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم 6 مرات سابقة بدأت في نسخة 1978 ثم ظهر للمرة الثانية بعد 20 عامًا كاملة بخوضه نسخة 1998.
وخاض منتخب تونس نسختي 2002 و2006 ثم غاب لمدة 12 عامًا قبل خوض نسختي 2018 و2022.