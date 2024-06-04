منتخب تونس يعلن استبعاد لاعب الزمالك

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، استبعاد سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك المصري من تشكيلة تونس لمباراتي غينيا الاستوائية وناميبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد التونسي في حسابه على فيسبوك "أثبتت الكشوفات الطبية التي خضع لها الجزيري تعرضه لإصابة عضلية ستحول دون المشاركة في لقائي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم".

ووجه منتخب تونس الدعوة للاعب هيثم الجويني لتعويض غياب الجزيري عن قائمة نسور قرطاج.