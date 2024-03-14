كيف يرى ليفاندوفسكي نفسه في مواجهة مبابي بعد انضمامه إلى ريال مدريد؟

وبات شبه مؤكد أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد الصيف القادم، وأن هداف مونديال 2022 اختار بالفعل رقم القميص الذي سيحمله في موسم 2024ـ 2025.

وقال ليفاندوفسكي ردًا على تلك التقارير: "لا أعلم إذا انتقل مبابي بشكل رسمي للريال لذا من الصعب التعليق، ربما من الأفضل الانتظار عندما يتم تأكيد الخبر بشكل رسمي؛ لأني حسب ما أعلمه الإعلان لم يتم بعد.

وأضاف في حوار على "يوتيوب": "لكن أعرف كيليان وتحدثت معه في الماضي، أعلم أن اللعب ضده في الدوري الإسباني سيكون ممتعا للغاية".

وحول مستقبله قال ليفاندوفسكي: "بالنسبة لي كل شيء واضح وأنا أعرف أين سألعب الموسم القادم، بعد كل هذا الوقت أنا أعرف كيف تسير الصحافة الإسبانية يوم ما صحفي يكتب شيئا، في اليوم التالي يكتب شيئا مختلفا، لذا أنا لا أتابع ذلك.. أنا مستمر مع برشلونة".