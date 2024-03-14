ريال مدريد ينتصر في أول خلاف مع مبابي
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن موقف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وتعد مشاركة مبابي في أولمبياد باريس الصيف القادم أحد أحلام اللاعب بل وأغلب الفرنسيين، ليكون النجم الأبرز عالميا في واجهة المنافسة الكبرى التي ستحتضنها مدينته.
وبات شبه مؤكد أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد الصيف القادم؛ ما خلق أزمة حول الأمر، خاصة في ظل إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف القادم أيضا.
وحسب ليكيب، فإن فرص مبابي في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيف القادم يقل كل يوم، حيث يرغب ريال مدريد في اصطحابه إلى فترة الإعداد وجولة الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لليكيب أيضا، فإن اللاعب لا يريد خسارة الأشهر الأولى من عقده مع ريال مدريد للتعافي من الاشتراك في بطولتين كبيرتين في صيف واحد هما "اليورو والأولمبياد".
وأمس الأربعاء، قاد كيليان مبابي باريس سان جيرمان للتأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا بالفوز على نيس 3/1، حيث سجل المهاجم الفرنسي أولها.
وينتظر باريس سان جيرمان قرعة بطولة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حسم الفريق تأهله أيضا الثلاثاء الماضي.
وتشير كل التقارير إلى أن الموسم الحالي هو الأخير لمبابي في باريس سان جيرمان.
وكانت أزمة أولمبياد باريس أول خلاف فعلي بين ريال مدريد ومبابي خلال مرحلة التفاوض حول العقد والشروط المادية والمعنوية حسب تقارير إسبانية سابقة.