ريال مدريد ينتصر في أول خلاف مع مبابي

وبات شبه مؤكد أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد الصيف القادم؛ ما خلق أزمة حول الأمر، خاصة في ظل إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف القادم أيضا.

وحسب ليكيب، فإن فرص مبابي في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيف القادم يقل كل يوم، حيث يرغب ريال مدريد في اصطحابه إلى فترة الإعداد وجولة الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لليكيب أيضا، فإن اللاعب لا يريد خسارة الأشهر الأولى من عقده مع ريال مدريد للتعافي من الاشتراك في بطولتين كبيرتين في صيف واحد هما "اليورو والأولمبياد".

وأمس الأربعاء، قاد كيليان مبابي باريس سان جيرمان للتأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا بالفوز على نيس 3/1، حيث سجل المهاجم الفرنسي أولها.