مدرب ناد أوروبي كبير يقترب من خلافة تين هاغ في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إخبارية ألمانية أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الألماني قد يكون على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي بداية الموسم المقبل لخلافة إريك تين هاغ.

وساءت نتائج مانشستر يونايتد الذي أصبح يحتل حتى الآن المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو غير مؤهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل، وذلك قبل جولتين من نهاية سباق البريمرليغ، مما جعل قرار الاستغناء عن خدمات مدربه الهولندي إريك تن هاغ مسألة وقت لا أكثر.

وبحسب تقارير قريبة من فريق الشياطين الحمر، فإن ملاك النادي بدؤوا بالتواصل مع المدرب الحالي لبايرن ميونخ توماس توخيل، الذي سيراهن مساء الأربعاء على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على أمل تكرار إنجازه مع تشيلسي الإنجليزي في عام 2021.