مدرب ناد أوروبي كبير يقترب من خلافة تين هاغ في مانشستر يونايتد
كشفت تقارير إخبارية ألمانية أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الألماني قد يكون على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي بداية الموسم المقبل لخلافة إريك تين هاغ.
وساءت نتائج مانشستر يونايتد الذي أصبح يحتل حتى الآن المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو غير مؤهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل، وذلك قبل جولتين من نهاية سباق البريمرليغ، مما جعل قرار الاستغناء عن خدمات مدربه الهولندي إريك تن هاغ مسألة وقت لا أكثر.
وبحسب تقارير قريبة من فريق الشياطين الحمر، فإن ملاك النادي بدؤوا بالتواصل مع المدرب الحالي لبايرن ميونخ توماس توخيل، الذي سيراهن مساء الأربعاء على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على أمل تكرار إنجازه مع تشيلسي الإنجليزي في عام 2021.
وقالت المصادر ذاتها إن توماس توخيل حسم قراره بمغادرة بايرن ميونخ نهاية الموسم مهما كانت نتائج الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكشفت صحيفة تيليغراف البريطانية أن المدرب الألماني قريب من مانشستر يونايتد وسينتظر نهاية مشوار الفريق البافاري في دوري الأبطال قبل أن يجلس إلى مسؤولي النادي الإنجليزي.
وأضافت أن " توماس توخيل، الذي سيغادر بايرن ميونيخ في نهاية يونيو المقبل، مهتم جدا بتولي منصب مدرب المان يونايتد، كما أن مجلس إدارة النادي يرى في توخيل الشخصية المناسبة، إلى جانب تفكيره أيضًا في مدرب سبورتينغ لشبونة، روبن أموريم، أو مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت."
ويراهن توخيل الذي خسر لقبي السوبر الألماني والدوري الممتاز، البوندسليغا، على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عندما يواجه فريقه مساء اليوم الأربعاء ريال مدريد في إياب نصف النهائي على ملعب سان تياغو بيرنابيو.