ما حقيقة تهديد مبابي بالاعتزال دوليا بسبب أشرف حكيمي؟

بالبحث تبين أن هذه التغريدة ليس لها أي أساس من الصحة ولا يوجد ما يدعم وجود أي نية لمبابي بالاعتزال دوليا في حال صدور حكم ضد حكيمي الذي خضع بالفعل لتحقيقات.

إذ إن الاتحاد الفرنسي ليس له أي علاقة بتحقيقات النيابة مع حكيمي أو أقوال الفتاة التي تدّعي أن الدولي المغربي اغتصبها في منزله الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول من مكتب المدعي العام في باريس يوم الجمعة الماضي إن حكيمي يخضع لتحقيق جنائي في فرنسا بعد ادعاء مزعوم باتهامه بالاغتصاب، ونفى اللاعب بشدة هذا الادعاء وفقا لمحاميته.

وأضاف مكتب النيابة أن حكيمي وُضع تحت رقابة الشرطة ومُنع من الاتصال بالضحية لكنه يعيش بحرية تامة حاليا في ظل استمرار التحقيقات.