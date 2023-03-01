زوجة أشرف حكيمي تطلب الطلاق بعد اتهامه باغتصاب مزعوم
أشارت تقارير صحفية إلى أن الممثلة الإسبانية هبة عبوك التونسية الأصل بدأت إجراءات انفصالها عن زوجها المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان المتهم في جريمة اغتصاب مزعومة.
وتقدمت امرأة شابة بشكوى للشرطة باعتداء حكيمي جنسيًا عليها، في 25 فبراير/شباط الماضي، في منزله.
وتحقق السلطات الفرنسية مع نجم باريس سان جيرمان في جريمة اغتصاب مزعومة.
وتمكن موقع "Elcierredigital.com" الإسبانية من معرفة أن العلاقة بين الفنانة التونسية الأصل واللاعب المغربي لا تمر بأفضل لحظاتها، حيث إنهما كانا يعالجان انفصالهما منذ أسابيع.
بينما لا يزال داني ألفيس في السجن دون كفالة لاغتصابه المزعوم لامرأة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثار لاعب كرة قدم آخر جدلًا هذا الأسبوع بعد اتهام حكيمي بنفس الجريمة يوم السبت الماضي في باريس.
ووفقًا لأقوال المرأة المشتكية، بدأ حكيمي والشابة التحدث على "إنستغرام"، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي وفي 25 فبراير، ذهبت المرأة إلى منزل اللاعب في ضواحي باريس في سيارة أوبر بتكليف منه.
وتوجهت الشابة إلى مركز للشرطة في باريس للإبلاغ عن الوقائع، وفتحت النيابة الفرنسية تحقيقًا لتوضيح ما حدث في المنزل الذي يعيش فيه اللاعب (24 عامًا) مع الفنانة عبوك (36 عامًا).
شائعات عن انفصال محتمل
التزمت الممثلة الإسبانية المعروفة في إسبانيا بدورها في مسلسل El Príncipe، الصمت منذ ظهور جريمة زوجها المزعومة، وإذا لم تتردد زوجة داني ألفيس في إظهار الدعم غير المشروط للاعب البرازيلي، فهذا بالتأكيد ليس هو الحال في حالة عبوك، لأنه كما علم موقع "elcierredigital.com" كان الزوجان يعملان على إجراءات انفصالهما من أسابيع قليلة.
وفي الصيف الماضي، علّقت هبة بالفعل بين أقاربها أن الاختلاف في العمر والعقلية بينها وبين اللاعب كان له تأثير كبير على زواجهما، بينما أرادت الممثلة حياة منزلية لرعاية طفليها، أمين البالغ من العمر 3 سنوات ونعيم، بينما لم يفكر حكيمي إلا في الاحتفال ليلة بعد ليلة.
وآخر صورة جمعت الزوجين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما كان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. في الواقع، في نفس اليوم الذي ظهرت فيه الفضيحة، حضر اللاعب الإسباني-المغربي حفل توزيع جوائز الفيفا في باريس مع شقيقه حيث وقف بهدوء وابتسامة.
وتم اعتبار غياب عبوك في مثل هذه اللحظة الحساسة للمدافع إلى جانب صمتها، بمثابة رفض لتصرفات اللاعب ويؤكد نيتها للانفصال.
وكان آخر ظهور علني للممثلة، يوم 16 فبراير/شباط، في متحف تيسين بورنيميزا، بمناسبة افتتاح معرض بولغاري سيربنتي، الذي يحتفل بعيده الخامس والسبعين حيث ذهبت بمفردها، وعليك العودة إلى مايو/آيار 2022، في الذكرى 75 لمهرجان كان، للعثور على آخر لقطة لحكيمي وعبوك.
وأكدت هبة زواجها من اللاعب العام 2020، قبل أن تنجب مولودها الأول، حتى الآن، تفاخرا بعلاقتهما في العديد من الصور التي شاركا فيها حبهما مع جميع أتباعهما.
وأحدث ما نشرته هبة عبارة عن مجموعة من الصور في دبي مع أطفالها وبدون حكيمي الذي كان في باريس.