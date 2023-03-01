زوجة أشرف حكيمي تطلب الطلاق بعد اتهامه باغتصاب مزعوم

وفي الصيف الماضي، علّقت هبة بالفعل بين أقاربها أن الاختلاف في العمر والعقلية بينها وبين اللاعب كان له تأثير كبير على زواجهما، بينما أرادت الممثلة حياة منزلية لرعاية طفليها، أمين البالغ من العمر 3 سنوات ونعيم، بينما لم يفكر حكيمي إلا في الاحتفال ليلة بعد ليلة.

وآخر صورة جمعت الزوجين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما كان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. في الواقع، في نفس اليوم الذي ظهرت فيه الفضيحة، حضر اللاعب الإسباني-المغربي حفل توزيع جوائز الفيفا في باريس مع شقيقه حيث وقف بهدوء وابتسامة.

وتم اعتبار غياب عبوك في مثل هذه اللحظة الحساسة للمدافع إلى جانب صمتها، بمثابة رفض لتصرفات اللاعب ويؤكد نيتها للانفصال.

وكان آخر ظهور علني للممثلة، يوم 16 فبراير/شباط، في متحف تيسين بورنيميزا، بمناسبة افتتاح معرض بولغاري سيربنتي، الذي يحتفل بعيده الخامس والسبعين حيث ذهبت بمفردها، وعليك العودة إلى مايو/آيار 2022، في الذكرى 75 لمهرجان كان، للعثور على آخر لقطة لحكيمي وعبوك.

وأكدت هبة زواجها من اللاعب العام 2020، قبل أن تنجب مولودها الأول، حتى الآن، تفاخرا بعلاقتهما في العديد من الصور التي شاركا فيها حبهما مع جميع أتباعهما.

وأحدث ما نشرته هبة عبارة عن مجموعة من الصور في دبي مع أطفالها وبدون حكيمي الذي كان في باريس.