بيولي بعد استدعاء كاماردا صاحب الـ15 عاما لتشكيلة ميلان: الموهبة ليس لها سن

وغادر رافائيل لياو الملعب مبكرا في مباراة ميلان الأخيرة ضد ليتشي؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ولا يزال غائبا عن الملاعب، كما تعرض بديله في هذه المباراة، السويسري نواه أوكافور، لإصابة في الفخذ أثناء فترة التوقف الدولي.

ويغيب أوليفييه جيرو عن مباراة فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للإيقاف بعد طرده في التعادل 2-2 مع ليتشي، ما جعل بيولي يفتقر للخيارات الهجومية، وتم استدعاء كاماردا من فريق الشباب.

وقال بيولي: "الموهبة ليس لها سن، وهو يمتلك الكثير منها. القدر يمنحك الفرص أحيانا، سنحتاج إلى أن نكون جيدين في مرافقته في نموه لأننا نتحدث عن فتى صغير للغاية".

وإذا شارك كاماردا فسيصبح أصغر لاعب على الإطلاق في الدوري الإيطالي، بعمر 15 عاما وثمانية شهور و15 يوما، متخطيا الرقم القياسي المسجل باسم ويسدوم أمي الذي لعب مع بولونيا عام 2021 وعمره 15 عاما وتسعة أشهر ويوم واحد.