بيولي بعد استدعاء كاماردا صاحب الـ15 عاما لتشكيلة ميلان: الموهبة ليس لها سن
قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان، اليوم الجمعة، إن مشاكل الإصابة في الهجوم فتحت الباب أمام الشاب فرانشيسكو كاماردا الذي تم استدعاؤه للتشكيلة لمواجهة فيورنتينا، إذ يتمتع المهاجم البالغ عمره 15 عاما موهبة تتجاوز صغر سنه.
وغادر رافائيل لياو الملعب مبكرا في مباراة ميلان الأخيرة ضد ليتشي؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ولا يزال غائبا عن الملاعب، كما تعرض بديله في هذه المباراة، السويسري نواه أوكافور، لإصابة في الفخذ أثناء فترة التوقف الدولي.
ويغيب أوليفييه جيرو عن مباراة فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للإيقاف بعد طرده في التعادل 2-2 مع ليتشي، ما جعل بيولي يفتقر للخيارات الهجومية، وتم استدعاء كاماردا من فريق الشباب.
وقال بيولي: "الموهبة ليس لها سن، وهو يمتلك الكثير منها. القدر يمنحك الفرص أحيانا، سنحتاج إلى أن نكون جيدين في مرافقته في نموه لأننا نتحدث عن فتى صغير للغاية".
وإذا شارك كاماردا فسيصبح أصغر لاعب على الإطلاق في الدوري الإيطالي، بعمر 15 عاما وثمانية شهور و15 يوما، متخطيا الرقم القياسي المسجل باسم ويسدوم أمي الذي لعب مع بولونيا عام 2021 وعمره 15 عاما وتسعة أشهر ويوم واحد.
ومن المتوقع أن يبدأ لوكا يوفيتش في الهجوم أمام زملائه السابقين، لكن بيولي لا يشك في أن كاماردا، الذي سيرتدي القميص رقم 73، سيكون جاهزا إذا تم استدعاؤه.
وقال مدرب ميلان: "من ناحية شخصيته، كاماردا ناضج جدا ومستعد لمساعدتنا إذا لزم الأمر. لقد قام بعمل جيد جدا هذه الأيام. أنا متأكد من أنه سيكون لديه مستقبل عظيم".
ولم يسجل يوفيتش، المعار من فيورنتينا، مع ميلان حتى الآن في سبع مباريات شارك فيها، لكن بيولي واثق من قدرة المهاجم الصربي على تعويض الغيابات.
وقال: "أتحدث معه كل يوم، فهو يعرف ما أتوقعه منه ويعرف دوره. إنه يعرف الآن طريقة لعبنا. كل شيء واضح أمامه لتقديم مساهمته".
وكانت هناك بعض الأخبار الجيدة على صعيد الإصابات في ميلان، فقد أكد بيولي أن دافيدي كالابريا وروبن لوفتوس-تشيك وكريستيان بوليسيك جاهزون لمباراة الغد على ملعب سان سيرو.
ويحتل ميلان المركز الثالث في الدوري بفارق ثماني نقاط عن غريمه المحلي إنتر ميلان المتصدر، بينما يتأخر فيورنتينا صاحب المركز السادس عن فريق بيولي بثلاث نقاط.