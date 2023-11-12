تقرير: ميلان يجدد الثقة في بيولي

وأوضح التقرير، أنه "وفقًا للمعلومات المسربة، يعتبر الوقت الحالي مناسبًا لتحليل أزمات الفريق، كما إن المدرب عقده ما زال ساريًا حتى يونيو 2025، ويعاني الفريق أيضًا من عدم وجود بدائل مناسبة للموسم الحالي في ظل الإصابات العديدة، مع هدف التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز يوم الأربعاء الماضي على باريس سان جيرمان، لا يوجد تغيير كبير في الأفق قبل فترة التوقف المقبلة للفرق الوطنية، ولكن سيتم بالتأكيد فتح نقاش بإدارة ميلان حول القائمة الطويلة للإصابات التي ألمت بالفريق في هذا الجزء الأول من الموسم".

وفشل فريق ميلان حتى الآن في الفوز بالمباريات الأربع الأخيرة بالدوري الإيطالي.

كان ميلان حصل على نقطتين فقط من آخر 12 متاحة، إذ تعادل مرتين أمام نابولي وليتشي، فيما خسر من يوفنتوس وأودينيزي.