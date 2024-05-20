أنشيلوتي في مأزق قبل نهائي دوري الأبطال

كثير من الجدل والنقاشات دارت في الأيام الماضية بين جماهير ريال مدريد وفي صفحات النادي الملكي على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المقربة من الفريق حول الحارس الأكثر أحقية بحراسة مرمى الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.

النادي الملكي لديه ثلاثة حراس يمكنهم المشاركة في المباراة النهائية، هم تيبو كورتوا وأندريه لونين وكيبا أريزابالاغا.

تيبو كورتوا غاب لمعظم الموسم بسبب إصابة قوية منعته من المشاركة في إنجازات النادي الملكي خلال الأشهر الماضية فحمل لواء حراسة المرمى الثنائي كيبا أريزابالاغا وأندريه لونين فيما بينهما ولم يخيبا الآمال.

لكن مؤخرًا مع عودة كورتوا إلى الملاعب من جديد ظهر ذلك الجدل حول اللاعب الأحق بالتواجد في ملعب ويمبيلي.

جاهزية كورتوا

النجم البلجيكي عاد مؤخرًا من إصابة طويلة للغاية وشارك في ثلاث مباريات فقط جميعها في الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من المستوى الرائع الذي أظهره وخروجه بثلاث شباك نظيفة ضد قادش وغرناطة وديبورتيفو ألافيش إلا أن كل ذلك لا يعبر حقًا عن مستواه ومدى جاهزيته.

لا توجد أي مقارنة بين ما يستطيع كورتوا العائد من غياب دام لأشهر طويلة أن يقدمه أمام ثلاثي الليجا الهابط منهم فريقين بالفعل بما يستطيع أن يقدمه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق عنيد مثل بوروسيا دورتموند.

كورتوا في ثلاث مباريات كان يتصدى إلى ما معدله 4.7 تسديدة كل مباراة بإجمالي 14 تسديدة، وهي أرقام كما ذكرنا مذهلة، لكنها لا تعكس الكثير على أرض الواقع.

ورطة لونين

مؤخرًا غاب أندريه لونين محليًا في مواجهات الدوري التي أخذها كورتوا بعد حسم اللقب لصالح ريال مدريد، لكنه عاد في مباراة صعبة أمام خصم عنيد يدعى فياريال.

نعم هو فياريال نفسه الذي تسبب في خروج تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة باستقالته بعد الفوز بخمسة أهداف لثلاثة.

هذه المرة عاد فياريال من التأخر بأربعة أهداف لهدف لتعادل بأربعة أهداف لمثلهم وكاد يحرز الخامس أكثر من مرة.

لونين تلقى أربعة أهداف وبدأ الجدل والجنون ينتشر بين جماهير النادي الملكي، فكيف لهذا الحارس الذي تلقى رباعية كان يمكنه على الأقل إنقاذ هدف منها أن يحرس مرمى الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا.