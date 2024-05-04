بعد 268 يوما من الغياب.. 3 أحداث تزيّن عودة كورتوا لحراسة مرمى الريال
شهدت تشكيلة ريال مدريد أمام قادش في الجولة 34 للدوري الإسباني مشاركة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا للمرة الأولى منذ 9 أشهر؛ وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الأربطة الصليبية للركبة في أغسطس الماضي وخضع بسببها لعمليتين جراحيتين.
وفي المباراة التي فاز فيها الفريق الملكي (3 ـ 0) قبل أن يتوج بطلا لإسبانيا لموسم 2023 ـ 2024 عقب سقوط منافسه الوحيد برشلونة أمام جيرونا (4 ـ 2)، كانت عودة الحارس البلجيكي ناجحة إلى حد بعيد وذلك بعدما حقق 3 مكاسب هامة، أولها التتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة في مسيرته مع الميرينغي بعد 2020 و2022.
وبجانب الدفع المعنوي الهام الذي حققه كورتوا مع تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قدم الحارس البالغ من العمر 31 عاما، أداء لافتا وتصدى لوضعية انفراد حقيقية أمام مهاجم قادش "كريس راموس".
وفضلا عن ذلك حقق حارس ريال مدريد "كلين شيت" بعدما حافظ على نظافة شباكه في أول مباراة له بعد العودة من الإصابة، لكن رغم ذلك لا تزال مشاركته أمام بايرن ميونخ الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غير مؤكدة.
وتوج ريال مدريد بطلا لإسبانيا للمرة 36 في تاريخه، قبل 4 جولات من نهاية سباق الدوري بعدما فاز على قادش (3 ـ 0) مقابل خسارة برشلونة أمام جيرونا (4 ـ 2).
ورفع الريال رصيده إلى 87 نقطة على بعد 13 نقطة كاملة من جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي تجاوز برشلونة بنقطة واحدة.