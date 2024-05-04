بعد 268 يوما من الغياب.. 3 أحداث تزيّن عودة كورتوا لحراسة مرمى الريال

شهدت تشكيلة ريال مدريد أمام قادش في الجولة 34 للدوري الإسباني مشاركة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا للمرة الأولى منذ 9 أشهر؛ وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الأربطة الصليبية للركبة في أغسطس الماضي وخضع بسببها لعمليتين جراحيتين.

وفي المباراة التي فاز فيها الفريق الملكي (3 ـ 0) قبل أن يتوج بطلا لإسبانيا لموسم 2023 ـ 2024 عقب سقوط منافسه الوحيد برشلونة أمام جيرونا (4 ـ 2)، كانت عودة الحارس البلجيكي ناجحة إلى حد بعيد وذلك بعدما حقق 3 مكاسب هامة، أولها التتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة في مسيرته مع الميرينغي بعد 2020 و2022.

وبجانب الدفع المعنوي الهام الذي حققه كورتوا مع تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قدم الحارس البالغ من العمر 31 عاما، أداء لافتا وتصدى لوضعية انفراد حقيقية أمام مهاجم قادش "كريس راموس".