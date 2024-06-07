"ميسي البولندي" يرحل عن نادي ليفربول بعد نهاية عقده
كشفت صحيفة "ميرور" (MIRROR) أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي والمدرب الجديد الهولندي أرني سلوت، حددا قائمة اللاعبين الذين سيغادرون الفريق مباشرة عقب نهاية عقودهم هذا الصيف.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن من بين الأسماء التي ستغادر أنفيلد الكاميروني جويل ماتيب والإسباني تياغو ألكانتارا، ولكن أيضًا النجم البولندي لفريق أقل من 21 عامًا، ماتيوس موسيالوفسكي الذي تم تأكيد رحيله عن النادي في نهاية عقده هذا الصيف.
وظهر اللاعب الدولي البولندي للشباب لأول مرة مع الفريق الأول في الريدز في مارس الماضي عندما دخل بديلًا ضد سبارتا براغ، وذلك بعد وصوله إلى النادي في عام 2020.
وقالت التقارير إن النجم ماتوس موسيالوفسكي، الملقب بـ"ميسي البولندي" سيغادر النادي نهاية شهر يونيو الجاري، ولن يكون في ملعب أنفيلد الموسم المقبل.
وخلال مسيرته مع فريق ليفربول في الأصناف الشابة خاض ميسي البولندي 88 مباراة وتمكن من تسجيل 133 هدفًا، قبل أن يستقر الرأي داخل النادي على أن يكون واحدًا من 10 لاعبين سيغادرون النادي الشهر المقبل.
وشارك موسيالوفسكي 14 مرة مع فريق شباب ليفربول في موسم 2023/24 وسجل ستة أهداف وصنع هدفين، في حين بدا من الصعب الحصول على فرصة اللعب في الفريق الأول.
وفي المقابل، لا يزال ليفربول في مفاوضات لتمديد عقود بعض اللاعبين الشبان الذين تلقوا تكوينهم داخل أكاديمية النادي على غرار حارسي المرمى جاكوب بويتريس وريس ترومان.