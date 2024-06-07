"ميسي البولندي" يرحل عن نادي ليفربول بعد نهاية عقده

كشفت صحيفة "ميرور" (MIRROR) أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي والمدرب الجديد الهولندي أرني سلوت، حددا قائمة اللاعبين الذين سيغادرون الفريق مباشرة عقب نهاية عقودهم هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن من بين الأسماء التي ستغادر أنفيلد الكاميروني جويل ماتيب والإسباني تياغو ألكانتارا، ولكن أيضًا النجم البولندي لفريق أقل من 21 عامًا، ماتيوس موسيالوفسكي الذي تم تأكيد رحيله عن النادي في نهاية عقده هذا الصيف.

وظهر اللاعب الدولي البولندي للشباب لأول مرة مع الفريق الأول في الريدز في مارس الماضي عندما دخل بديلًا ضد سبارتا براغ، وذلك بعد وصوله إلى النادي في عام 2020.

وقالت التقارير إن النجم ماتوس موسيالوفسكي، الملقب بـ"ميسي البولندي" سيغادر النادي نهاية شهر يونيو الجاري، ولن يكون في ملعب أنفيلد الموسم المقبل.