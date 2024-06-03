نجل تورام على رادار ليفربول

وكشفت تقارير صحفية اعتزام ليفربول بدء مفاوضات جادة للتعاقد مع إدارة نيس الفرنسي لضم لاعب الوسط صاحب الـ 23 عامًا.

وذكر تقرير نشره موقع (Liverpool echo) أن ليفربول يبحث تدعيم خط الوسط بعد رحيل عدة لاعبين، على رأسهم نابي كيتا وغيمس ميلنر وأليكس تشامبرلين، رغم التعاقد مع بعض العناصر في الموسم الماضي.

ولكن المدرب أرني سلوت يبحث عن ضم لاعب جديد في خط الوسط؛ لتدعيم الأداء الدفاعي للريدز.

واستحوذ كيفيرين تورام على اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي؛ تمهيدًا لضمه في الموسم المقبل.