نجل تورام على رادار ليفربول
بدأ نادي ليفربول الإنجليزي تحركاته لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بمتابعة بعض المواهب الصاعدة.
ويستعد ليفربول لبداية عهد جديد مع مدربه الهولندي أرني سلوت، الذي تولى المهمة خلفًا للألماني يورغن كلوب بعد ارتباط دام 9 أعوام كاملة.
ودخل كيفيرين تورام، لاعب وسط نيس الفرنسي، دائرة اهتمامات نادي ليفربول للتعاقد معه في الموسم المقبل.
وكشفت تقارير صحفية اعتزام ليفربول بدء مفاوضات جادة للتعاقد مع إدارة نيس الفرنسي لضم لاعب الوسط صاحب الـ 23 عامًا.
وذكر تقرير نشره موقع (Liverpool echo) أن ليفربول يبحث تدعيم خط الوسط بعد رحيل عدة لاعبين، على رأسهم نابي كيتا وغيمس ميلنر وأليكس تشامبرلين، رغم التعاقد مع بعض العناصر في الموسم الماضي.
ولكن المدرب أرني سلوت يبحث عن ضم لاعب جديد في خط الوسط؛ لتدعيم الأداء الدفاعي للريدز.
واستحوذ كيفيرين تورام على اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي؛ تمهيدًا لضمه في الموسم المقبل.
ويعد كيفيرين نجل ليليان تورام، أسطورة منتخب فرنسا ونجمه السابق الذي سبق أن توج مع الديوك ببطولة كأس العالم 1998.
وانضم كيفيرين أخيرًا لقائمة منتخب فرنسا الأولمبي، الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في الصيف الحالي.