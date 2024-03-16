اعتراف خطير من كلوب: هكذا تخليت عن مبادئي بسبب صلاح

وسجل صلاح أمس الخميس في أول مباراة له مع النادي منذ عودته مصابا من كأس الأمم الأفريقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، ويواجه اللاعب المصري الآن منافسه المفضل بعد أن سجل 12 هدفا في 13 مباراة ضد يونايتد.

واضطر كلوب إلى أن يشارك صلاح طوال مدة المباراة، بسبب تبديلات احترازية.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أتوقع أن أطلب من لاعب اللعب بعدم جدية أو العودة إلى الدفاع".

وأضاف: "اضطررت إلى أن يكمل صلاح المباراة بعد أن كنت متخوفًا من لعبه لمدة 90 دقيقة، ولكن خوفًا عليه أو من تجدد إصابته طلبت منه عدم اللعب بجد".

وأوضح: "طلبت من صلاح أن يتوقف عن الدفاع لأنه لاعب ذو خبرة، وهذه المرة الأولى التي أطلب فيها من لاعب ذلك".