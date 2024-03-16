اعتراف خطير من كلوب: هكذا تخليت عن مبادئي بسبب صلاح
قال الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، إنه تخلى عن مبادئه لأول مرة في حياته بسبب النجم المصري محمد صلاح.
وسجل صلاح أمس الخميس في أول مباراة له مع النادي منذ عودته مصابا من كأس الأمم الأفريقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، ويواجه اللاعب المصري الآن منافسه المفضل بعد أن سجل 12 هدفا في 13 مباراة ضد يونايتد.
واضطر كلوب إلى أن يشارك صلاح طوال مدة المباراة، بسبب تبديلات احترازية.
وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أتوقع أن أطلب من لاعب اللعب بعدم جدية أو العودة إلى الدفاع".
وأضاف: "اضطررت إلى أن يكمل صلاح المباراة بعد أن كنت متخوفًا من لعبه لمدة 90 دقيقة، ولكن خوفًا عليه أو من تجدد إصابته طلبت منه عدم اللعب بجد".
وأوضح: "طلبت من صلاح أن يتوقف عن الدفاع لأنه لاعب ذو خبرة، وهذه المرة الأولى التي أطلب فيها من لاعب ذلك".
وأثنى كلوب على نجمه المصري قائلا: "كم عدد الأهداف التي صنعها الليلة الماضية؟ هو استثنائي. كانت مباراة غريبة في الشوط الثاني، كنت أرغب في استبداله لكن لم يكن ذلك ممكنا بسبب وضع بوبي".
وأضاف: "مو يتمتع بجودة كبيرة. أسأله عن أكثر ما يحبه في مانشستر يونايتد، ولكن كلما تحدثنا عن تسجيل الأهداف، كلما قل احتمال حدوث ذلك مرة أخرى".