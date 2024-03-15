هدف محمد صلاح في شباك سبارتا براغ يكتب تاريخًا جديدًا للنجم المصري
واصل محمد صلاح نجم ليفربول تحقيق الأرقام القياسية مع فريقه، وذلك بعد مشاركته مع الريدز في مباراة سبارتا براغ التشيكي، بدور الـ16 للدوري الأوروبي، اليوم الخميس.
وأحرز محمد صلاح، الهدف الثالث لصالح ليفربول، في شباك سبارتا براغ خلال مباراة الفريقين حاليًا.
بذلك الهدف، وصل محمد صلاح، للهدف رقم 20 خلال الموسم الجاري في كافة البطولات، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا على الأقل في كافة المسابقات خلال 7 مواسم متتالية.
وتعد مباراة اليوم، رقم 74 لمحمد صلاح مع فريق ليفربول في البطولات الأوروبية.
وبعد هذا العدد ارتقى صلاح إلى المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين ظهورًا في تاريخ نادي ليفربول أوروبيًا على الإطلاق، متساويا مع فيل نيل وجوردان هندرسون.