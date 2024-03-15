هدف محمد صلاح في شباك سبارتا براغ يكتب تاريخًا جديدًا للنجم المصري

وتعد مباراة اليوم، رقم 74 لمحمد صلاح مع فريق ليفربول في البطولات الأوروبية.

وبعد هذا العدد ارتقى صلاح إلى المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين ظهورًا في تاريخ نادي ليفربول أوروبيًا على الإطلاق، متساويا مع فيل نيل وجوردان هندرسون.