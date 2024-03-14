لماذا قد يكون بيع محمد صلاح الخيار الأفضل لليفربول؟

نشرت صحيفة "ميرور" تقريرًا قالت فيه إن بيع الجناح المصري محمد صلاح الصيف المقبل قد يكون الخيار الأفضل للنادي الإنجليزي.

وقد يضطر ليفربول إلى التفكير فيما لا يمكن تصوره وبيع محمد صلاح في الصيف بعد أن رفض الريدز كل محاولات الاتحاد السعودي للتعاقد مع اللاعب الصيف الماضي.

وعلاوة على محاولته جذب تشابي ألونسو إلى أنفيلد ليحل محل يورغن كلوب، يجب على الرئيس التنفيذي الجديد في ليفربول مايكل إدواردز اتخاذ قرار بشأن مستقبل صلاح.

والصيف المقبل سيكون أمام صلاح عام واحد فقط على عقده الذي يتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًّا.

وسيبلغ محمد صلاح 32 عامًا في يونيو المقبل، ويجب على ليفربول إما إقناعه بقبول شروط جديدة أو بيعه قبل أن يتمكن من المغادرة دون مقابل صيف عام 2025.