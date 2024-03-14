لماذا قد يكون بيع محمد صلاح الخيار الأفضل لليفربول؟
نشرت صحيفة "ميرور" تقريرًا قالت فيه إن بيع الجناح المصري محمد صلاح الصيف المقبل قد يكون الخيار الأفضل للنادي الإنجليزي.
وقد يضطر ليفربول إلى التفكير فيما لا يمكن تصوره وبيع محمد صلاح في الصيف بعد أن رفض الريدز كل محاولات الاتحاد السعودي للتعاقد مع اللاعب الصيف الماضي.
وعلاوة على محاولته جذب تشابي ألونسو إلى أنفيلد ليحل محل يورغن كلوب، يجب على الرئيس التنفيذي الجديد في ليفربول مايكل إدواردز اتخاذ قرار بشأن مستقبل صلاح.
والصيف المقبل سيكون أمام صلاح عام واحد فقط على عقده الذي يتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًّا.
وسيبلغ محمد صلاح 32 عامًا في يونيو المقبل، ويجب على ليفربول إما إقناعه بقبول شروط جديدة أو بيعه قبل أن يتمكن من المغادرة دون مقابل صيف عام 2025.
وبحسب "ميرور" يواجه ليفربول "موقفًا تفاوضيًا صعبًا"، وبينما تمكن الريدز من رفض عرض الاتحاد السعودي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني مقابل صلاح العام الماضي، فقد لا يجد ليفربول الأمر سهلاً الصيف المقبل.
وذكرت الصحيفة أن صلاح يمكن أن يحصل على راتب معفى من الضرائب يبلغ 1.25 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًّا مع نادي الاتحاد، ولا يمكن لليفربول أن يقترب من التنافس مع ذلك المبلغ.
وأوضحت أنه في السعودية يُعتبر صلاح الهدف الرئيس، لأنه سيكون الشخصية المثالية للترويج للدوري المحلي عالميًّا.
وأشارت "ميرور" إلى أنه من المحتم أن ينتهي الأمر بصلاح في الدوري السعودي.
ورغم ذلك قالت الصحيفة إن صلاح لا يزال في ذروة مسيرته ولا يحتاج إلى الرحيل الآن، خاصة أنه سينافس مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، وهما أهم مسابقتين للأندية في العالم.
ووفقًا للصحيفة فإن هذا العامل يمكن أن يساعد ليفربول في محاولته ربط صلاح بعقد جديد.
لكن، وبحسب الصحيفة، فإن خلاصة القول بالنسبة لليفربول هي أنه يمكنه البقاء على قيد الحياة دون صلاح.
ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف واحد فقط ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفًا في سبعة مواسم متتالية.
وأوضحت "ميرور" أن ليفربول أظهر أنه قادر على "الازدهار" دون محمد صلاح.
ولم يشارك صلاح أساسيًّا في أي مباراة مع ليفربول منذ يوم رأس السنة، ومع ذلك فقد فاز الريدز في 12 من أصل 15 مباراة، وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة فقط.
وتوج ليفربول بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالفوز 1/0 على تشيلسي في النهائي، دون محمد صلاح.
وأفادت الصحيفة بأن ليفربول تغلب على "العقبة النفسية" المتمثلة في الفوز بالبطولات دون محمد صلاح.
وختمت الصحيفة تقريرها بأنه لدى ليفربول خيارات في حال رحيل صلاح ويظهر تاريخ الريدز أنه ما زال قادرًا على النجاح عندما غادر المهاجمون الرئيسون.