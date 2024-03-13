كلوب يثير جدلا حول جاهزية محمد صلاح بهذا التصريح

وتعرض صلاح لإصابة منعته من استكمال كأس الأمم الأفريقية مع مصر في يناير/ كانون الثاني، وغاب لفترة عن فريقه الإنجليزي قبل أن يشارك من على مقاعد البدلاء في التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي.

وقال كلوب إن صلاح، الذي شارك من مقاعد البدلاء في آخر مباراتين، جاهز للمشاركة بشكل أساسي للمرة الأولى مع ليفربول منذ فبراير/ شباط الماضي.

وقال كلوب الصحفيين: "لست متأكدا من قدرته على المشاركة في 90 دقيقة لكنه جاهز للعب منذ البداية".

وأضاف: "كان بإمكانه البدء أساسيا في المباراة الماضية. لكنني لست متأكدا من عدد دقائق مشاركته.. هذا ما يحدث حين يعود أي لاعب من الإصابة".