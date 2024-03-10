محمد صلاح يثير غضب لاعبي مانشستر سيتي بهذا التصرف (صور)
أثار محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، غضب لاعبي مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز؛ بسبب محاولته الحصول على ركلة جزاء.
وفرض ليفربول التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، يوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وخلال المباراة سقط صلاح أرضًا، وطالب بالحصول على ركلة جزاء؛ ما دفع برناردو سيلفا نجم السيتي، للحديث مع صلاح بعصبية.
وكعادة مباراة الفريقين، دخل صلاح وسيلفا في مشادة كلامية، وعلى إثرها تدخل لاعبو السيتي، وأعربوا عن غضبهم من محاولة صلاح الحصول على ركلة جزاء غير متعمدة.
وأحرز أليكسيس ماك أليستير هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح ليفربول نقطة التعادل أمام مانشستر سيتي 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد؛ وهو ما ترك آرسنال في صدارة الترتيب.
وبدا أن سيتي في طريقه لمنح المدرب بيب غوارديولا فوزه الثاني في تسع مباريات خاضها على ملعب أنفيلد عندما أفلت جون ستونز من رقيبه ليسدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 23 إثر ركلة ركنية من كيفن دي بروين.
ويحتل ليفربول المركز الثاني لكنه يتساوى برصيد 64 نقطة مع آرسنال، مع بقاء 10 مباريات في صراع ثلاثي مثير على اللقب. ويحتل حامل اللقب سيتي، الذي لم يخسر في 21 مباراة بجميع المسابقات، المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
وصعد آرسنال إلى القمة بفوزه 2-1 على برنتفورد يوم السبت.