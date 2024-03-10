محمد صلاح يثير غضب لاعبي مانشستر سيتي بهذا التصرف (صور)

وفرض ليفربول التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، يوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وخلال المباراة سقط صلاح أرضًا، وطالب بالحصول على ركلة جزاء؛ ما دفع برناردو سيلفا نجم السيتي، للحديث مع صلاح بعصبية.

وكعادة مباراة الفريقين، دخل صلاح وسيلفا في مشادة كلامية، وعلى إثرها تدخل لاعبو السيتي، وأعربوا عن غضبهم من محاولة صلاح الحصول على ركلة جزاء غير متعمدة.