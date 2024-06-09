منتخب هولندا يتلقّى دفعة قوية قبل اليورو
تلقى منتخب هولندا دفعة قوية قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا بداية من يوم الجمعة المقبل.
ويخوض المنتخب الهولندي البطولة القارية ضمن منافسات المجموعة الرابعة بجانب فرنسا، وبولندا، والنمسا.
وقال رونالد كومان مدرب هولندا، اليوم الأحد، إن فرينكي دي يونغ عاد إلى التدريب الجماعي في دفعة معنوية للمنتخب قبل أسبوع واحد من افتتاح مبارياته في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.
وانضم لاعب برشلونة إلى التدريبات الجماعية للمنتخب لأول مرة، اليوم، بعدما خاض تدريبات فردية، على مدار الأسبوع الماضي، بسبب إصابات في الكاحل هذا الموسم، ولم يخض أي مباراة منذ أبريل الماضي.
وقال كومان على هامش المؤتمر الصحفي قبل مواجهة آيسلندا الودية التي تقام، غدًا الإثنين، في روتردام:" دي يونغ خاض التدريبات، لكننا أبعدناه عن أي التحام (في كرات مشتركة)".
وأضاف:" من المحتمل ألا يتمكن فرينكي من خوض المباراة الأولى، لكن يمكننا الانتظار حتى المباراة الثانية أو الثالثة. هناك احتمالية للمشاركة".
وتابع:" "حتى لو لم يتمكن من خوض أول مباراتين سيظل ضمن خططنا. لكن إذا بدا أنه سيغيب عن دور المجموعات بأكمله فقد يتعيّن عليّ إعادة التفكير في قرار ضمه للقائمة".
وأعلنت هولندا عن تشكيلتها النهائية المكونة من 26 لاعبًا، يوم الجمعة الماضي، ويحق لها تبديل أي لاعب للإصابة قبل أن تخوض مباراتها الأولى في المجموعة الرابعة أمام بولندا في هامبورج يوم الأحد المقبل.
وردًا على سؤال حول جاهزية بقية تشكيلة هولندا، قال كومان: "حصل عدد من اللاعبين على بعض الراحة قرب نهاية الموسم، وعادوا بكامل طاقتهم.. هناك أيضا مجموعة لم تكن جاهزة بعد لخوض 90 دقيقة كاملة، لكننا تمكننا من التدرب بشكل جيد".
وأتم المدرب الهولندي: "الأمر متروك لنا لأخذ زمام الأمور في الوقت المناسب، وللتعافي، وبدء المباراة الأولى بشكل جيد".