منتخب هولندا يتلقّى دفعة قوية قبل اليورو

وقال رونالد كومان مدرب هولندا، اليوم الأحد، إن فرينكي دي يونغ عاد إلى التدريب الجماعي في دفعة معنوية للمنتخب قبل أسبوع واحد من افتتاح مبارياته في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وانضم لاعب برشلونة إلى التدريبات الجماعية للمنتخب لأول مرة، اليوم، بعدما خاض تدريبات فردية، على مدار الأسبوع الماضي، بسبب إصابات في الكاحل هذا الموسم، ولم يخض أي مباراة منذ أبريل الماضي.

وقال كومان على هامش المؤتمر الصحفي قبل مواجهة آيسلندا الودية التي تقام، غدًا الإثنين، في روتردام:" دي يونغ خاض التدريبات، لكننا أبعدناه عن أي التحام (في كرات مشتركة)".

وأضاف:" من المحتمل ألا يتمكن فرينكي من خوض المباراة الأولى، لكن يمكننا الانتظار حتى المباراة الثانية أو الثالثة. هناك احتمالية للمشاركة".

وتابع:" "حتى لو لم يتمكن من خوض أول مباراتين سيظل ضمن خططنا. لكن إذا بدا أنه سيغيب عن دور المجموعات بأكمله فقد يتعيّن عليّ إعادة التفكير في قرار ضمه للقائمة".