نجم منتخب هولندا خارج يورو 2024
أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين غياب أحد نجوم الطواحين عن منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.
وتوج المنتخب الهولندي بلقب كأس الأمم الأوروبية مرة وحيدة في تاريخه بعد فوزه بنسخة 1988.
وأكد الاتحاد الهولندي استبعاد لاعب الوسط مارتن دي رون من المشاركة في بطولة أوروبا 2024 بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا.
وتعرض دي رون (33 عاما) إلى إصابة عضلية لم يُعلن عن تفاصيلها قبل أسبوعين في النهائي الذي خسره أتلانتا 1-صفر أمام يوفنتوس، ولن يكون اللاعب جاهزا لخوض البطولة التي ستقام في ألمانيا.
وأبعدت تلك الإصابة دي رون عن المشاركة في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي في دبلن، والذي فاز به أتلانتا 3-صفر على باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني.
وكتب دي رون عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم "لا يمكنني تخيل أنني سأحظى بأسبوع في مسيرتي، أو حياتي، سيكون فيه كل هذه التقلبات. خسارة كأس إيطاليا، عدم المشاركة في النهائي والفوز بالدوري الأوروبي.
وأضاف: "في حالة النشوة الأخيرة تلك، قضيت الكثير من الوقت مع الطاقم الطبي واتضح أنني لا أستطيع لعب بطولة أوروبا.. سأتخطى ذلك. سأشاهد الفريق مع أصدقائي كمشجع، لكن في الوقت الحالي فإنه يوم صعب للغاية".
وشارك دي رون في 42 مباراة مع منتخب هولندا، وخاض بطولة أوروبا الأخيرة وكأس العالم في قطر.
ومن المقرر أن يعلن رونالد كومان مدرب هولندا عن التشكيلة النهائية التي ستخوض بطولة أوروبا 2024 بعد غدٍ الأربعاء، وبعد استبعاد دي رون فإن التشكيلة المبدئية تتألف من 29 لاعبا سيتم استبعاد ثلاثة منهم.
وتجمعت التشكيلة اليوم لخوض الحصة التدريبية الأولى، وتدرب لاعب وسط فينورد كوينتن تيمبر بعيدا عن المجموعة مواصلًا تعافيه من الإصابة.
وتلعب هولندا أثناء الاستعداد للبطولة التي تقام في ألمانيا مباريات ودية أمام كندا وأيسلندا الأسبوع المقبل.