نجم منتخب هولندا خارج يورو 2024

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين غياب أحد نجوم الطواحين عن منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.

وتوج المنتخب الهولندي بلقب كأس الأمم الأوروبية مرة وحيدة في تاريخه بعد فوزه بنسخة 1988.

وأكد الاتحاد الهولندي استبعاد لاعب الوسط مارتن دي رون من المشاركة في بطولة أوروبا 2024 بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا.