الدوري الإنجليزي: كيف لعب "بدلاء آرسنال" دورهم في الحفاظ على آمال المنافسة؟

وبدأ المهاجم ريس نيلسون أول مباراة له في الدوري هذا الموسم، والثالثة لإميل سميث رو، وأول مباراة للاعب الوسط توماس بارتي منذ أغسطس/ آب الماضي.

ورغم بقاء ديكلان رايس وجورجينيو وجابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء، وخروج بوكايو ساكا من القائمة، أظهر آرسنال أنه يمتلك قوة في العمق والتي كانت موضع شك الموسم الماضي عندما تبخرت آماله في الفوز باللقب في الأشهر الأخيرة.

وكان سميث رو مثيرا للإعجاب بشكل خاص وساهم في الهدفين، بينما دخل بارتي في أجواء المباراة سريعا.

وقال أرتيتا للصحفيين: "أنظر إلى اللاعبين والتشكيلة بطريقة مختلفة. أشعر بسعادة لاستعادتهم وجاهزيتهم. إذا أردنا الاستفادة من الفريق والاستفادة مما لدينا عليهم أن يلعبوا وأعتقد أنهم قاموا بعمل جيد حقا".

وأضاف: "أعتقد أننا انتصرنا مجددا بثقة كبيرة وأظن أنهم كانوا مهمين جدا بالنسبة لنا".

لقد كانت خطوة جريئة من أرتيتا بإجراء خمسة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت سلبيا مع مانشستر سيتي حامل اللقب يوم الأحد الماضي، رغم أن رايس وجابرييل مارتينيلي شاركا في وقت متأخر من المباراة.