الدوري الإنجليزي: كيف لعب "بدلاء آرسنال" دورهم في الحفاظ على آمال المنافسة؟
أشاد ميكل أرتيتا بلاعبيه بعد أن ساعدوا آرسنال على العودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر على لوتون تاون أمس الأربعاء.
وبدأ المهاجم ريس نيلسون أول مباراة له في الدوري هذا الموسم، والثالثة لإميل سميث رو، وأول مباراة للاعب الوسط توماس بارتي منذ أغسطس/ آب الماضي.
ورغم بقاء ديكلان رايس وجورجينيو وجابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء، وخروج بوكايو ساكا من القائمة، أظهر آرسنال أنه يمتلك قوة في العمق والتي كانت موضع شك الموسم الماضي عندما تبخرت آماله في الفوز باللقب في الأشهر الأخيرة.
وكان سميث رو مثيرا للإعجاب بشكل خاص وساهم في الهدفين، بينما دخل بارتي في أجواء المباراة سريعا.
وقال أرتيتا للصحفيين: "أنظر إلى اللاعبين والتشكيلة بطريقة مختلفة. أشعر بسعادة لاستعادتهم وجاهزيتهم. إذا أردنا الاستفادة من الفريق والاستفادة مما لدينا عليهم أن يلعبوا وأعتقد أنهم قاموا بعمل جيد حقا".
وأضاف: "أعتقد أننا انتصرنا مجددا بثقة كبيرة وأظن أنهم كانوا مهمين جدا بالنسبة لنا".
لقد كانت خطوة جريئة من أرتيتا بإجراء خمسة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت سلبيا مع مانشستر سيتي حامل اللقب يوم الأحد الماضي، رغم أن رايس وجابرييل مارتينيلي شاركا في وقت متأخر من المباراة.
وقال أرتيتا عن لاعبي فريقه: "عندما تأتيهم الفرصة، فعليهم اغتنامها وقد فعلوا ذلك. لقد أعطوني سببا لمشاركتهم كل يوم، بغض النظر عن النتيجة.. إذا خسرنا المباراة لكان ذلك بسبب إجراء التغييرات. عليك أن تفعل ما هو صحيح وما يستحقونه، وكنت على ثقة كاملة من أنهم سيستجيبون".
ويبدو آرسنال بالتأكيد، الذي سيفقد صدارة الدوري لصالح ليفربول إذا انتصر على شيفيلد يونايتد اليوم الخميس، الأكثر قدرة على الحفاظ على مسيرته في سباق اللقب.
وقال أرتيتا: "بالتأكيد يختلف هذا الموسم عن الماضي والإصابات الكبيرة التي تعرضنا لها في لحظات مهمة خلاله".
وأشاد أرتيتا بشكل خاص بسميث رو وقال: "أحبه كلاعب، من الممتع مشاهدته وكيفية تحركه وتغيير اتجاهه، كما أنه قدم أداء بدنيا قويا دون كرة. وحسم الكثير من المواجهات الثنائية ولعب بشراسة في الهجوم وصناعة الفرص. ساعدنا كثيرا في الفوز بالمباراة".