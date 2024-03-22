خبر محبط لمدرب أرسنال قبل موقعة بايرن ميونخ

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مغادرة بوكايو ساكا معسكر منتخب الأسود الثلاثة، قبل يومين من المباراة الودية المرتقبة أمام نظيره البرازيلي في ملعب ويمبلي.

وقرر الجهاز الطبي لمنتخب إنجلترا إعفاء نجم أرسنال من خوض مباراة البرازيل، يوم السبت، ومباراة بلجيكا، الثلاثاء، ليعود اللاعب إلى ناديه للخضوع لفحوصات طبية؛ من أجل بيان نوع الإصابة ومواصلة العلاج حتى التعافي منها.

وقال اتحاد الكرة الإنجليزي في بيان: "حل مهاجم أرسنال ساكا إلى سانت جورج بارك (مقر معسكر المنتخب) وهو يعاني إصابة، ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات ليعود إلى ناديه"، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.