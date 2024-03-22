خبر محبط لمدرب أرسنال قبل موقعة بايرن ميونخ
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مغادرة بوكايو ساكا معسكر منتخب الأسود الثلاثة، قبل يومين من المباراة الودية المرتقبة أمام نظيره البرازيلي في ملعب ويمبلي.
وقرر الجهاز الطبي لمنتخب إنجلترا إعفاء نجم أرسنال من خوض مباراة البرازيل، يوم السبت، ومباراة بلجيكا، الثلاثاء، ليعود اللاعب إلى ناديه للخضوع لفحوصات طبية؛ من أجل بيان نوع الإصابة ومواصلة العلاج حتى التعافي منها.
وقال اتحاد الكرة الإنجليزي في بيان: "حل مهاجم أرسنال ساكا إلى سانت جورج بارك (مقر معسكر المنتخب) وهو يعاني إصابة، ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات ليعود إلى ناديه"، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.
وشكلت إصابة ساكا (22 عاما) ضربة موجعة لنادي أرسنال ومدربه ميكل أرتيتا، وذلك قبل أسبوعين من المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وذلك بالنظر إلى المستوى اللافت االذي يقدمه المهاجم خلال الموسم الحالي.
ويعد ساكا، واحدا من ركائز أرسنال، الذي يدين لهم الفريق بالنتائج المتميزة حتى الآن؛ ما جعل خبر إصابته بمثابة الكابوس لمدرب أرسنال وجماهير النادي اللندني الطامحين للمراهنة هذا الموسم على التتويج بالدوري المحلي، ودوري أبطال أوروبا.
وساهم ساكا، حتى الآن في تصدر أرسنال لترتيب الدوري الإنجليزي بتسجيله 13 هدفا، و8 تمريرات حاسمة، فضلا عن بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية حيث يلتقي الفريق اللندني مع بايرن ميونخ ذهابا في 9 أبريل المقبل، قبل أن يحل ضيفا على ملعب أليانز أرينا في ميونخ في 17 من الشهر ذاته.