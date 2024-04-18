أراوخو يتوعد ريال مدريد (فيديو)

ويلعب برشلونة المباراة وهو محبط بعد تلقيه خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وبعد الفوز 3-2 في باريس والتقدم 1-صفر بهدف مبكر من رافينيا في مباراة الإياب، انهار الفريق الكتالوني بعد أن لعب بعشرة لاعبين قبل مرور نصف ساعة مباشرة، وسمح لباريس سان جيرمان بالعودة في النتيجة والفوز 6-4 بمجموع المباراتين.

وتعرض أراوخو للطرد في الدقيقة 29 من الشوط الأول، بعدما قام بعرقلة برادلي باركولا، نجم باريس سان جيرمان، أثناء ركضه نحو المرمى منفردًا.

باريس سان جيرمان استغل طرد رونالد أراوخو مدافع أصحاب الأرض في الدقيقة 29، ونجح في قلب تأخره إلى فوز 4/1، ليودع برشلونة البطولة، بعد أن خسر 6-4 في مجموع المباراتين.

وعقب المباراة، صبت جماهير برشلونة جام غضبها على الأوروغواياني رونالد أراوخو، بعد الطرد الذي تلقاه.