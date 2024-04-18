أراوخو يردُّ على انتقادات غوندوغان

ردَّ مدافع برشلونة رونالد أراوخو على انتقادات زميله الألماني إلكاي غوندوغان، اليوم الخميس.

وكان أراوخو قد طلب من جماهير برشلونة "مسامحته" بعد طرده بعد أقل من نصف ساعة من مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء.

وكانت "البطاقة الحمراء" نقطة تحول في المباراة، حيث كان برشلونة متقدمًا 1/0 علمًا بأنه عاد بالفوز 3/2 خارج ملعبه.

واستغل لاعبو باريس سان جيرمان النقص العددي للاعبي برشلونة وسجلوا 4 أهداف ليتأهل النادي الفرنسي إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 6/4.

وبعد المباراة مباشرة، انتقد غوندوغان زميله أراوخو خلال مقابلة مع شبكة "CBS Sports"، ولم يذكر غوندوغان اسم قلب الدفاع بالاسم، لكن كان الأمر واضحًا أنه يقصد أراوخو.