أراوخو يردُّ على انتقادات غوندوغان

أراوخو يردُّ على انتقادات غوندوغان
ردَّ مدافع برشلونة رونالد أراوخو على انتقادات زميله الألماني إلكاي غوندوغان، اليوم الخميس.
وكان أراوخو قد طلب من جماهير برشلونة "مسامحته" بعد طرده بعد أقل من نصف ساعة من مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء.
وكانت "البطاقة الحمراء" نقطة تحول في المباراة، حيث كان برشلونة متقدمًا 1/0 علمًا بأنه عاد بالفوز 3/2 خارج ملعبه.
واستغل لاعبو باريس سان جيرمان النقص العددي للاعبي برشلونة وسجلوا 4 أهداف ليتأهل النادي الفرنسي إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 6/4.
وبعد المباراة مباشرة، انتقد غوندوغان زميله أراوخو خلال مقابلة مع شبكة "CBS Sports"، ولم يذكر غوندوغان اسم قلب الدفاع بالاسم، لكن كان الأمر واضحًا أنه يقصد أراوخو.
وقال غوندوغان عن برادلي باركولا الذي تعرض للعرقلة من أراوخو: "لا أعرف حتى إذا كان قادرًا على الوصول إلى الكرة".
وأضاف لاعب الوسط الألماني: "لكن امنحه الفرصة، دعْ حارس مرمانا ينقذنا، أو حتى تهتز شباكنا بهدف لأن عرقلة لاعب واحد، والحصول على بطاقة حمراء في وقت مبكر جدًا، يقتلان المباراة".
ردَّ أراوخو
ورد أراوخو، البالغ من العمر 25 عامًا، على تصريحات غوندوغان وقال: "أفضّل الاحتفاظ بما أفكر فيه بشأن تصريحات غوندوغان لنفسي، لدي قواعد وقيم يجب احترامها".
وعندما سُئل أراوخو عن تصريحات غوندوغان قال: "أفضّل الاحتفاظ بما أفكر فيه لنفسي، لدي رموز وقيم يجب احترامها".
وفي حديثه عن الكلاسيكو، يوم الأحد، قال أراوخو إن برشلونة بحاجة إلى "إعادة ضبط ذهنه" لمواجهة ريال مدريد.
وأكد لاعب منتخب أوروغواي: "لدينا فرصة للانتقام، ريال مدريد هو أكبر منافس لنا وعلينا أن نغير عقليتنا، سنقدم كل شيء يوم الأحد.".
وسُئل أراوخو عما إذا كان غوندوغان يفتقر إلى تلك القواعد والقيم وردَّ: "لقد أجبت بالفعل عن هذا السؤال".
واعتذر أراوخو للجماهير عن الإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ووجه رسالة تفاؤل لها.
وقال أراوخو: "نحن آسفون جدًا، من الواضح أننا جميعًا حزينون، الأطفال والعائلات، ولكن هذه هي كرة القدم، هناك دائما انتقام، سنحاول مرة أخرى الموسم المقبل، أنا مقتنع بأن هذا الجيل سيفوز بدوري أبطال أوروبا".