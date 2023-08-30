هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2023

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن جوائز "الأفضل" في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي 2022/2023.

وتفوق هالاند على منافسيه كيفين دي بروين وجون ستونز زميليه في الفريق، وهاري كين لاعب توتنهام السابق وبايرن ميونيخ الحالي، بالإضافة إلى مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا لاعبي آرسنال.

ويعتبر هالاند ثاني لاعب يحقق جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين في أول موسم له بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد رود فان نيستلروي.

وكسر هالاند العديد من الأرقام القياسية في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل 36 هدفاً ليكتب الرقم القياسي لأفضل هداف في موسم واحد من البريميرليغ.