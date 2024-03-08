ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد يستعيد توازنه بفوز صعب على الأخدود

واستعاد الاتحاد بهذا الفوز توازنه بعد الخسارة القاسية 3-1 أمام الهلال في الجولة الماضية، والتي جعلت مهمة احتفاظه باللقب صعبة، وكذلك خسارته أمام الهلال في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الماضي.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما 1-صفر، بعد أن سجل سعد آل موسى أول أهدافه في مسيرته مع الفريق قبل الاستراحة مباشرة، بتسديدة من مدى قريب.

لكن الإسباني أليكس كويادو أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 63 بتسديدة مذهلة من خارج المنطقة، لم يتمكن محمد المحاسنة حارس الاتحاد في التصدي لها.

واستعاد الاتحاد تقدمه في الدقيقة 83 بعد أن استغل حاجي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى أخفق الدفاع في إبعادها، ليقابلها المهاجم (16 عاما) بتسديدة مباشرة في المرمى.