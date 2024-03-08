ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد يستعيد توازنه بفوز صعب على الأخدود
عاد الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للانتصارات، بفوزه 2-1 على ضيفه الأخدود، بفضل هدف متأخر من طلال حاجي، اليوم الجمعة.
واستعاد الاتحاد بهذا الفوز توازنه بعد الخسارة القاسية 3-1 أمام الهلال في الجولة الماضية، والتي جعلت مهمة احتفاظه باللقب صعبة، وكذلك خسارته أمام الهلال في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الماضي.
وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما 1-صفر، بعد أن سجل سعد آل موسى أول أهدافه في مسيرته مع الفريق قبل الاستراحة مباشرة، بتسديدة من مدى قريب.
لكن الإسباني أليكس كويادو أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 63 بتسديدة مذهلة من خارج المنطقة، لم يتمكن محمد المحاسنة حارس الاتحاد في التصدي لها.
واستعاد الاتحاد تقدمه في الدقيقة 83 بعد أن استغل حاجي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى أخفق الدفاع في إبعادها، ليقابلها المهاجم (16 عاما) بتسديدة مباشرة في المرمى.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، متأخرا بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر الذي تغلب 3-1 على الرياض، في وقت سابق اليوم.
وتلقى الأخدود الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري، ليتوقف رصيده عند 23 نقطة في المركز 14، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: