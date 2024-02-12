أطاح بالأطباق.. غضب شديد من لابورتا بعد التعادل مع غرناطة

كشفت تقارير صحفية أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، دخل في حالة غضب شديدة وثورة عارمة بعد تعادل الفريق مع غرناطة، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.

وساعدت ثنائية جناح برشلونة لامين يامال فريقه في تحقيق التعادل 3-3 على أرضه أمام غرناطة المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني، في مباراة متقلبة، يوم الأحد.

ويحتل فريق المدرب تشافي هيرنانديز المركز الثالث في الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي خسر، يوم السبت، أمام ريال مدريد المتصدر برصيد 61 نقطة.