أطاح بالأطباق.. غضب شديد من لابورتا بعد التعادل مع غرناطة
كشفت تقارير صحفية أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، دخل في حالة غضب شديدة وثورة عارمة بعد تعادل الفريق مع غرناطة، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.
وساعدت ثنائية جناح برشلونة لامين يامال فريقه في تحقيق التعادل 3-3 على أرضه أمام غرناطة المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني، في مباراة متقلبة، يوم الأحد.
ويحتل فريق المدرب تشافي هيرنانديز المركز الثالث في الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي خسر، يوم السبت، أمام ريال مدريد المتصدر برصيد 61 نقطة.
ووفقًا لما ذكرته إذاعة "راديو كاتالونيا"، عقب المباراة، فقد "شوهد لابورتا في نهاية اللقاء وهو يشعر بغضب شديد، إذ أظهر إشارات وصيحات كشفت مزاجه السيّئ".
وأشار التقرير إلى أن لابورتا ألقى بصينية المقبلات التي يتم تقديمها في المقصورة وطارت في الهواء، مبديًا انزعاجه الكبير من النتيجة النهائية للمباراة ضد غرناطة.
إقالة تشافي؟
وذكرت التقارير أن لابورتا بالفعل بدأ يدرس الإسراع في عملية إقالة تشافي، وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم، رغم إعلان المدرب الإسباني رحيله بالفعل.
وأوضحت التقارير: "لابورتا اجتمع فورًا مع إدارته، ثم التقى تشافي، إذ لم يعد لديه ثقة قط في إمكانية تجاوز نابولي بوجود تشافي كمدرب".
وأردف التقرير: "لابورتا يريد المضي قدمًا في دوري أبطال أوروبا، أولًا من أجل العوائد المالية في البطولة، وأيضًا للحفاظ على صورة النادي هذا الموسم، ويواجه كرئيس للنادي ضغطًا كبيرًا من مجلس إدارته لطرد تشافي فورًا وتعيين مدرب جديد".
واختتم التقرير: "لابورتا سيقرر هذا الأسبوع ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا".
تصريحات تشافي
وقال تشافي في مؤتمر صحفي، عقب المباراة: "خسرنا نقطتين وفرصة جيدة لتقليص الفارق. لعب غرناطة بطريقة ذكية وضغط علينا، الدوري كان صعبًا والآن أصبح أكثر صعوبة بضياع نقطتين. الفارق كبير (مع المتصدر) لكننا لن نستسلم".
وأضاف: "كان لدينا الكثير من الفرص لإغلاق المباراة. كان لدى الفريق الإيمان والشجاعة والرغبة، لكن ذلك لم يكن كافيًا، هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلينا".
وعن اجتماعه مع لابورتا، أشار تشافي: "الرئيس كان إيجابيًّا، التقينا بعد المباراة وحثَّنا على المضي قدمًا، لكن نعم، كان هناك لمحة من الإحباط، حسنًا، ليس لمحة، الإحباط كان على أشدّه".