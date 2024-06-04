شرط جزائي بسيط يقرب "الدبابة" من الأهلي السعودي
وضع الأهلي السعودي أحد النجوم العالميين على دائرة اهتماماته للتعاقد معه في الموسم المقبل لتدعيم هجومه.
وتحركت إدارة الأهلي للحصول على خدمات أحد النجوم الكبار في الدوريات الأوروبية.
واقتربت إدارة الأهلي بالفعل من الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم تشيلسي الإنجليزي بعد نهاية إعارته إلى روما الإيطالي.
وكشف الصحفي الإيطالي (فابريزيو رومانو) عن وجود شرط جزائي بسيط في عقد لوكاكو الملقب بالدبابة مع تشيلسي ويبلغ 38 مليون جنيه إسترليني.
ويبدو المقابل المطلوب لحسم صفقة لوكاكو أحد العوامل التي تقرب النجم البلجيكي من ارتداء قميص الأهلي في الموسم المقبل في ظل انخفاض قيمة الشرط الجزائي وهو ما يجعل النادي السعودي متحمسًا لحسم الصفقة ودفع راتب اللاعب صاحب الـ31 عامًا.
ولكن الأهلي ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم لوكاكو في الموسم المقبل بعد إبداء تشيلسي رغبته في رحيل اللاعب.
وكشفت شبكة (سكاي سبورتس إيطاليا) عن رغبة نابولي الإيطالي في استقدام لوكاكو تحسبًا لرحيل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.
وأشارت إلى أن أنتونيو كونتي مدرب نابولي يرغب بشدة في التعاقد مع لوكاكو في الموسم المقبل.