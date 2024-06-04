شرط جزائي بسيط يقرب "الدبابة" من الأهلي السعودي

ولكن الأهلي ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم لوكاكو في الموسم المقبل بعد إبداء تشيلسي رغبته في رحيل اللاعب.

وكشفت شبكة (سكاي سبورتس إيطاليا) عن رغبة نابولي الإيطالي في استقدام لوكاكو تحسبًا لرحيل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وأشارت إلى أن أنتونيو كونتي مدرب نابولي يرغب بشدة في التعاقد مع لوكاكو في الموسم المقبل.