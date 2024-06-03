أربع صفقات تنقل الأهلي السعودي لمكان آخر بالموسم المقبل

كشف الموسم الماضي عن مشاكل عديدة في صفوف الأهلي السعودي؛ ما يجعله في حاجة ماسة لصفقات جديدة خلال هذا الصيف حتى يستطيع أن ينافس بالموسم القادم.

ورغم كل الصفقات التي ضمها الأهلي قبل بداية موسم 2023 ـ 2024، إلا أن عيوب الفريق خلال مباريات الدوري وكأس الملك أوضحت حاجة الفريق لمزيد من التعزيزات التي نرصدها في السياق الآتي:

إيدرسون

لو أراد الأهلي تحسين وضعه في الدوري السعودي فعليه أن يبدأ بتغيير نصف الفريق، أو بمعنى آخر بحارس المرمى.

حارس المرمى هو نصف الفريق وربما أكثر، والسنغالي إدوارد ميندي لم يكن على قدر تطلعات الجماهير على مدار الموسم، ووقع في الكثير من الأخطاء المحبطة التي تسببت في نتائج لا تعكس الأداء العام للفريق.

البدلاء عدة، وربما يكون البرازيلي إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي في مقدمتهم، في ظل ارتباطه بالفعل بالانتقال للدوري السعودي، كما سيشكل ثنائية متفاهمة مع المدافع روجر إيبانيز الذي يحمل الجنسية ذاتها.

ماركينيوس و بريمير

صحيح أن الثنائي ماركينيوس وبريمر لاعبي باريس سان جيرمان ويوفنتوس، يمتد التعاقد الخاص بهما في صفوف فريقيهما إلى سنوات عديدة قادمة، لكن حاجة الأهلي لقلب دفاع قد يجعل الفريق يقدم عرضًا مغريًا لينجح في ضم أحدهما.

الخيارات المتاحة أمام إدارة الأهلي السعودي أوسع من ذلك الثنائي، لكن وقع الاختيار عليهما لكونهما يملكان الكثير ليقدماه للأهلي، ولعامل الجنسية أيضًا الذي قد يسهم في تفاهم أفضل مع إيبانيز وإديرسون لو تم التعاقد معه.

من ضمن تلك الخيارات أيضًا غابرييل باوليستا لاعب أتلتيكو مدريد الذي ينتهي تعاقده قريبًا وزميله ماريو هيرموسو، ورافاييل فاران.

دي بروينه وفيرنانديش وريان شرقي

قد يكون الأهلي في حاجة إلى حلول أكبر في النصف الهجومي، مع كل الأسماء التي انتقلت للفريق في الصيف بوسط الملعب لا يوجد فيهم لاعب يملك الإضافة القوية هجوميًّا.

غابري فيجا لاعب يتحكم في نسق المباراة وفرانك كيسي "دبابة بشرية" وله إسهامات هجومية بالقدوم من الخلف، لكن أيًّا منهما لا يملك الجزء الإبداعي المطلوب.

ذلك الجانب الناقص قد يكمله استقدام لاعب مثل كيفين دي بروينه، الذي أعرب عن رغبة في الانتقال للدوري الأمريكي، لكن لا يزال الوقت متاحًا حتى يغير رأيه.

وفي حال لم يغير رأيه فالخيارات المتاحة عديدة وعلى رأسها برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد.

أو حتى ريان شرقي الذي سينسجم بشكل كبير مع النجم الجزائري رياض محرز، وسيكون خيارًا رائعًا للمستقبل، ولن يكلف الكثير في ظل قرب عقده من الانتهاء في صفوف ليون الفرنسي.