منافسون أقوياء على صفقة الأهلي السعودي
أبدى نادي بروسيا دورتموند الألماني، اهتماماً بالتعاقد مع الإنجليزي ماسون غرينوود جناح مانشستر يونايتد المعار لخيتافي الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وسبق أن تداولت تقارير تؤكد سعي مسؤولي الدوري السعودي التعاقد مع ماسون غرينوود، وانه بالرغم من اهتمام الأندية الأوروبية الكبير باللاعب، إلا أن الأندية السعودية هم الأكثر اهتماما بغرينوود ورغم ذلك يفضل اللاعب البقاء في الدوري الإسباني.
وقال الصحفي جيمس داكر، إن هناك محادثات بين مسؤولي دورتموند وإدارة اليونايتد بشأن غرينوود، لرغبة النادي الألماني في استعارة اللاعب.
وأوضح الصحفي الذي يعمل في "تليغراف" أن إدارة يونايتد تفضل بيع عقد اللاعب، ولكن يمكنهم الموافقة على الإعارة إذا جاء مع التزام بالشراء، فهي تدرس جميع الخيارات لرحيل غرينوود بشكل دائم بمبلغ يقدر بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني.
وكان تم الإعلان أن غرينوود أفضل لاعب في خيتافي هذا الموسم بعد فترة إعارة رائعة مع النادي الإسباني شهدت تسجيله 10 أهداف خلال 36 مباراة.
وأشار التقرير إلى أن هناك استفسارات من ناديين على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن ماسون بالإضافة إلى وجود إهتمام في إسبانيا وإيطاليا.
وذكرت تقارير صحفية الصيف الماضي أنه تم ربط غرينوود بالانتقال إلى الدوري السعودي للانضمام إلى الاتفاق، كما أبدى العديد من الأندية السعودية اهتمامها بضم اللاعب الإنجليزي.
وتنتهى إعارة غرينوود، البالغ من العمر 22 عامًا، لصفوف خيتافي في يونيو المقبل وكان أعير إليه في سبتمبر الماضي، قادماً من مانشستر يونايتد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.