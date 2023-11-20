رد فعل أنتونيلا على أنباء توتر علاقتها بميسي (صورة)

لكن أنتونيلا ردت على تصاعد أنباء توتر العلاقة عبر حسابها على إنستغرام حيث نشرت صورة ميسي مع تعليق بصورة قلب، وهو بمثابة نفي لما تم نشره على نطاق واسع.

وتعد علاقة ميسي وأنتونيلا من أكثر علاقات لاعبي كرة القدم نجاحا مع شريكاتهم، حيث يرتبط الثنائي منذ أن كانا طفلين.

وطالما أكد ميسي على أهمية أسرته بالنسبة له وأنه يعطي الأمر أولوية حتى في قراراته الرياضية حيث كان انتقاله إلى إنتر ميامي مدعوما من قبل زوجته وأطفاله.