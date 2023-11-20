رد فعل أنتونيلا على أنباء توتر علاقتها بميسي (صورة)
ردت أنتونيلا روكوزو، صديقة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بشكل عملي على أنباء توتر علاقتها بأفضل لاعب في العالم.
ونشرت تقارير صحفية عديدة تكهنات حول توتر علاقة أنتونيلا بميسي.
وذهبت تقارير أخرى إلى اقتراب انفصال الثنائي بعد علاقة استمرت خمسة عشر عاما وأسفرت عن 3 أطفال هم سيرو وماتيو وتياغو.
وفسرت "إيه بي سي" نقلا عن تقارير أرجنتينية أن عدم صعود أنتونيلا للمسرح لاستلام الكرة الذهبية مع ميسي يعد مؤشرا على توتر العلاقة.
كما رأت أن تغيير ميسي صورة ملفه الشخصي على إنستغرام من صورة أسرته إلى صورته وهو يحمل الكرة الذهبية دليلا آخر على توتر العلاقة.
لكن أنتونيلا ردت على تصاعد أنباء توتر العلاقة عبر حسابها على إنستغرام حيث نشرت صورة ميسي مع تعليق بصورة قلب، وهو بمثابة نفي لما تم نشره على نطاق واسع.
وتعد علاقة ميسي وأنتونيلا من أكثر علاقات لاعبي كرة القدم نجاحا مع شريكاتهم، حيث يرتبط الثنائي منذ أن كانا طفلين.
وطالما أكد ميسي على أهمية أسرته بالنسبة له وأنه يعطي الأمر أولوية حتى في قراراته الرياضية حيث كان انتقاله إلى إنتر ميامي مدعوما من قبل زوجته وأطفاله.