مفاجآت في تشكيل الزمالك ضد الأهلي

وبطموحات متماثلة وهي حصد اللقب، يدخل فريقا الأهلي والزمالك تحديا جديدا في "ديربي" القاهرة الشهير، حين يلتقيان بعد غد الجمعة في نهائي كأس مصر لموسم 2022 / 2023، التي تقام للمرة الأولى خارج مصر وتحديداً على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض السعودية.

وفي ظل سعي الفريقين لحصد اللقب والفوز بمبلغ المكافأة الذي يقترب من مليون دولار، تباينت استعداداتهما لتلك المواجهة.

وعقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إلغاء مواجهة الزمالك مع ضيفه سوار الغيني، التي كان مقررا لها الأحد الماضي، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، عقد الفريق الأبيض العزم في اليوم التالي وسافر مباشرة، ظهر الاثنين، إلى الرياض، وتدرب هناك طوال الفترة الماضية.

واصطحب البرتغالي جوميز قائمة اللاعبين التي ستواجه الأهلي، وضمت القوة الضاربة في الفريق، وعلى رأسها محمود شيكابالا وعبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي وأحمد مصطفى زيزو وسيف الجزيري وناصر منسي ومصطفى شلبي وأحمد فتوح وسامسون أكينولا.

على الجانب الآخر، رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، فكرة السفر المبكر كعادته في رحلاته الخارجية، واكتفى بالسفر قبل اللقاء بـ48 ساعة فقط؛ حيث تصل البعثة الحمراء إلى الرياض ظهر الأربعاء برئاسة محمد الدماطي عضو المجلس.

ومنح كولر لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب تخطي مواجهة يانج أفريكانز والتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا، ثم عاد الفريق لتدريبات مغلقة وسط سرية كاملة في ملعب الأهلي بالجزيرة في العاصمة المصرية القاهرة، كما فرض كولر حظرا إعلاميا على لاعبيه، وكذلك على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وتدرب الفريق مرتين بالقاهرة، يومي الاثنين والثلاثاء، وسيخوض مرانه الرئيسي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بالرياض، فيما سيخوض مرانه الأخير مساء الخميس على أحد الملاعب الفرعية.

وعقد كولر العديد من المحاضرات مع لاعبيه طوال الفترة الماضية؛ بهدف تحفيظهم الخطة التي سيعتمد عليها في اللقاء.